豬瘟蔓延珠海 陸豬隻仍正常供港澳

（中央社記者張謙香港20日電）非洲豬瘟已從中國大陸北面蔓延南方的廣東省珠海，香港和澳門方面對此高度關注，但大陸豬隻仍然正常供應兩地食用。

廣東省農業農村廳昨天公布，珠海市香州區出現首宗非洲豬瘟個案，當地撲殺了屠宰場的1600隻豬，並封鎖3公里範圍疫區。

香港食物環境衛生署向媒體表示，珠海共有3家註冊供港活豬養場，但全部不在香洲區，而港方在本週內沒有從珠海進口活豬。

香港9成食用活豬來自大陸，大陸方面公布，截至上月中，大陸有4個合法供港豬隻的豬場停止向港澳供應活豬，但這些豬場沒有爆發疫情，只是鄰近豬場發生疫情而已。

另外，廣東農業農村廳表示，除了香洲區，全省未接獲其他疫情報告，港澳生豬及生豬產品供給穩定。

星島日報今天引述豬肉行總商會理事長許偉堅說，近日大陸活豬供港數量正常。

報導也引述食物安全中心指出，到目前為止，供港豬場沒有爆發疫情，大陸活豬供應香港的數量大致保持穩定，每天約有4000頭活豬供港。

中心方面指出，非洲豬瘟不會傳染人類，也不構成食物安全風險，但呼籲市民煮熟食用。

雖然香港至今並無出現非洲豬瘟個案，但中心方面指出，政府正密切監察疫情發展，並已採取了防範措施，包括口岸檢疫，以及加強養豬場和屠房的消毒工作等。

另外，大陸方面也高度嚴查來港豬隻，如果有車載豬隻檢驗到豬瘟，整車豬隻都不能入境香港。（編輯：張淑伶）1071220