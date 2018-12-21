非洲豬瘟逼近 香港提高戒備

（中央社記者張謙香港21日電）非洲豬瘟從中國大陸北方蔓延至廣東，十分接近香港，香港當局對此已提高戒備，本地業者和民眾還算冷靜，對疫情反應不大。

香港豬肉行總商會理事長許偉堅今天在官方香港電台節目上說，大陸供港豬肉要經過7重檢驗，及格後才會送到本地零售商出售，市民買到的豬肉百分之百安全。

但他指出，本地有兩個屠場共同處理來自大陸和本地的豬隻，有業者提出，為安全起見，可以在兩個屠場分開處理大陸和本地活豬。

香港禽畜業聯會會長譚國柱則擔心政府的一些防疫指引不明確，比如本地豬場一旦發現非洲豬瘟，他們如何處理。

他說，香港地方小，豬場之間非常接近，如果按照大陸的做法，撲殺3公里內所有豬隻，情況會很驚人。

許偉堅前天也曾向媒體說，當前大陸「沒有大規模的豬場爆發疫情」，只有零星個案，呼籲社會不要太緊張。

在菜市場，本地豬肉商販每天都照常營業，民眾也照常購買豬肉，一切如常，並無異樣。

有關部門已提醒市民，非洲豬瘟不會傳人，不必恐慌，但同時呼籲市民必須煮熟豬肉才可進食。

香港90%的食用活豬來自大陸，且都經過深圳運送來港。自從非洲豬瘟在大陸爆發以來，香港和大陸有關部門已加強防範工作，從源頭進行檢疫。

上週以前，豬瘟只局限於廣東以外的省市，但近日非洲豬瘟蔓延至廣東珠海。為此，香港有關部門日來加強防範，從檢疫、消毒和宣傳著手。

香港食物及衛生局局長陳肇始昨天召開跨部門會議，檢視已採取的戒備及應變策略。但她也強調，非洲豬瘟是豬的傳染病，不會傳染人類，不構成市民食物安全風險，市民可放心食用經煮熟的豬肉和豬肉製品。

陳肇始說，今年8月大陸出現非洲豬瘟病例以來，港方已落實多項防範措施，香港至今並無非洲豬瘟個案，而供港的大陸註冊養殖場也沒有個案。（編輯：楊昇儒）1071221