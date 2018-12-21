又傳營養品有豆花沉澱物 亞培待細節詳盡調查

（中央社記者陳偉婷台北21日電）媒體報導，亞培安素又傳出包，有類似豆花沉澱物。亞培台灣分公司今天發聲明指出，每一批產品都有嚴格驗收檢查，且該產品使用前要充分搖勻，盼消費者提供更多細節進行調查。

蘋果日報網站報導，接獲民眾投訴，50歲劉先生近2年為補充營養，每天各喝1罐「亞培安素原味不甜菁選」及「亞培安素沛力（香草口味）」，但於12月14日晚上打開1罐亞培原味安素菁選時，一喝下感覺糊糊的，立即吐掉，再慢慢把罐內剩餘的產品倒出，發現罐內有沉澱物。

美商亞培股份有限公司台灣分公司下午發布聲明指出，針對此一消費者客訴，20日接到消費者電話並於20日晚間回電，今天也積極與此名消費者持續聯繫，並盼能取得該產品細節詳盡調查。

聲明指出，每一批產品製造出廠前，都須通過全面性、大規模的嚴格標準驗收檢查，唯有符合標準才能出廠。該產品使用說明有提醒，在有效期限前使用，需先充分搖勻。

今年9月亞培曾有部分產品疑有結塊事件，6款營養品遭下架。此次亞培聲明則表明，該產品為塑膠瓶裝液態產品，與先前6項237毫升鐵罐罐裝營養產品事件並無關聯。（編輯：黃于）1071221