非洲豬瘟從哪來中俄互推 俄限制進口中國飼料

非洲豬瘟疫情在中國持續擴散，多家陸媒8月時曾猜測，疫情源頭可能來自進口的俄羅斯豬肉。圖為黑龍江邊境疫情處置演練。（檔案照片／中新社提供）

（中央社台北21日電）非洲豬瘟疫情在中國持續擴散，俄羅斯防疫部門近日公告，限制進口中國飼料和添加劑。不過中國東北地區8月剛爆發非洲豬瘟時，多家陸媒曾猜測，疫情源頭可能來自進口的俄羅斯豬肉。

自由亞洲電台（RFA）中文網報導，俄羅斯聯邦動植物衛生監督局宣布，各海關已從14日起，限制從中國進口所有種類的飼料和飼料添加劑，但經過非洲豬瘟病毒消毒特別處理後的飼料除外。

報導引述俄羅斯國際傳真社（Interfax News Agency）17日消息，俄防疫部門作出這項決定，是為了防止中國的非洲豬瘟疫情傳播到俄羅斯。

根據中國官方公布的消息，中國非洲豬瘟疫情截至目前已擴散至23個省區市。

陸媒和俄媒先前曾報導，在中美貿易戰爆發後，為報復美國，中國停止進口美國豬肉，轉而從俄羅斯進口豬肉。

但在當時，俄羅斯境內正遭非洲豬瘟肆虐。多家陸媒因此猜測，疫情源頭可能來自進口的俄羅斯豬肉。

與此同時，一些俄羅斯媒體也引述俄國防疫專家的猜測說，俄國遠東和西伯利亞地區的非洲豬瘟疫情可能是進口中國飼料和添加劑引發的。

自由亞洲電台報導指出，但中俄雙方都未能夠提供相關證據。

不過，有俄羅斯飼料和添加劑行業的專家評論，此次俄國防疫部門宣布的禁令給了俄國本土飼料及添加劑生產商一個很好的機會，讓他們有可能搶占中國飼料市場。（編輯：馮昭/張淑伶）1071221