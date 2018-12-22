害怕非洲豬瘟 有港人慶冬至不敢吃豬肉

（中央社記者張謙香港22日電）香港民眾今天大都吃飯慶祝冬至，但受到中國大陸爆發非洲豬瘟影響，有店主投訴豬肉價格貴了，也有市民說不買豬肉吃。

綜合本地電子媒體的報導，有豬肉店主說，冬至這一天，豬肉貨價貴了3成多。

在九龍城菜市場，有市民受訪時說，知道非洲豬瘟蔓延至廣東的消息，暫時不會買豬肉吃，只買雞、牛和海鮮等。

有豬肉店主說，新鮮豬肉是冬至傳統主要食材之一，但生意受到豬瘟影響，供港活豬減少了，豬肉來貨價也上升。

大陸是香港活豬主要供應地，今年8月起，大陸開始爆發非洲豬瘟，初期在港並未引起太多關注，但日前豬瘟蔓延至珠海，開始引起消費者更多關注。

廣東當局早前公布，珠海香洲區一個屠宰場出現豬瘟，其後追查到這些活豬來自順德區一個豬場，其後全部豬隻遭撲殺。

對此，有香港媒體質疑有關方面遲報珠海疫情，並指部分豬肉可能已經流入香港或澳門。

香港當局則指出，在大陸檢疫豬隻是否有豬瘟需要一定程序和時間，延遲公布屬正常舉措，因為需要最終確認豬隻是感染了豬瘟才能正式對外公布。

另外，香港當局表示，目前大陸供應香港活豬的豬場沒有一個出現疫情，大陸和港方已加強豬場、過境檢疫和屠房消毒的工作，進口豬隻沒有問題。

但當局仍然建議市民煮熟豬肉後才可食用。（編輯：張淑伶）1071222