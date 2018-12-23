讓黑暗再度閃亮 獨居盲老鄧超球的生命故事

為了讓更多人了解盲朋友，雙連視障基金會出版了「閃閃發光的黑暗世界─盲朋友的好朋友20年」。其中，受基金會服務的70歲獨老鄧超球，從不願被關心到打開心房、接受服務，也讓生活有了翻轉的機會。（雙連視障關懷基金會提供）中央社記者陳偉婷傳真 107年12月23日

（中央社記者陳偉婷台北23日電）70歲的鄧超球獨居15年，因全盲，不清楚家中牆壁壁癌，粉塵積累在床邊，每晚睡覺只能默默忍耐。在社工鍥而不捨關心下，他才終於打開心房，黑暗世界再度閃閃發光。

雙連視障關懷基金會執行長駱安玲受訪時表示，全台領有身心障礙證明的盲朋友約有6萬人，因屬少數，且一般人難以想像看不見的生活，盲朋友的處境常被邊緣化。也因為出門常不方便，盲朋友的社會往來、人際互動也容易受限，如獨居的盲人長者，就是亟待關心的族群。

為了讓更多人了解盲朋友，雙連視障基金會出版了「閃閃發光的黑暗世界─盲朋友的好朋友20年」，要為盲朋友發聲。其中，受基金會服務的獨老鄧超球的生命轉變，最讓人感動。

鄧超球在台北市中山區的套房已獨居了15年，曾有一段婚姻，可惜時間不長。過去他的生活非常儉樸，靠按摩技術掙錢，在住家和工作地往返，雖然平順，但總少笑容，生活很寂寞。

因就醫需求，鄧超球申請基金會的臨托服務，由社工協助就醫。最初社工踏進鄧超球家時嚇了好大一跳，靠近浴室的牆壁早已因濕氣產生壁癌，牆面上的壁紙也因此剝落破損，紙屑和粉塵都落到緊挨著牆面擺放的床鋪上，日積月累影響他的健康。浴室的浴缸、馬桶，也積累了陳年污垢，居住安全亮起紅燈。

社工向鄧超球建議要大掃除、更換壁紙，但鄧超球面對突如其來的改變並不適應而直接婉拒；社工只好申請居家服務，讓居服員一週一次協助打掃，至少可以把床上的粉塵清理乾淨。社工也日復一日提醒，要鄧超球注意環境安全的問題。

持續的關心慢慢地發揮作用，有一天，鄧超球主動說要更換壁紙。在更換的那天，鄧超球的床被搬開，掃出來的壁紙屑和粉塵量足足有一個畚斗那麼多。雖然鄧超球沒辦法看見新壁紙，但完工的時候，他坐在乾淨漂亮的牆邊，開心地笑了。

駱安玲說，鄧超球接受服務前後的改變非常大，從不願被關心到打開心房、接受服務，也讓生活有了翻轉的機會。不只居家環境改善了，以往除了工作哪裡都不去的他，開始願意和外界接觸，也參加基金會舉辦的「二手iPhone助盲計畫」，學會用盲用功能，可以打電話、聽氣象，和朋友聊Line。

盲朋友和明眼人的相處，是共融學習的機會，但缺乏對盲朋友的認識，可能成共融阻礙。駱安玲表示，她曾帶盲朋友長者到社區據點共餐，但因他們不知道如何和盲人相處，盲朋友到了據點仍只能獨來獨往，無法和他人互動。

駱安玲說，出版新書的目的是希望讓更多民眾了解盲朋友，認識就會生友善，尤其明眼人和盲朋友的相處更是重要。在視覺建構的世界中，盲朋友或許沒辦法做一些事情，但「只要幫忙當他的眼睛，就不會受限」，希望大家都能當盲朋友的好朋友。（編輯：陳清芳）1071223