廣州發現非洲豬瘟 中國疫情達100例

非洲豬瘟已蔓延中國23個省市，廣州市黃埔區一處養豬場查出疫情，是近5個月來，中國官方公布的第100例非洲豬瘟疫情。（中央社製圖）

（中央社台北23日電）繼鄰近澳門的廣東省珠海市淪陷後，中國農業農村部新聞辦公室今天在官網公布，廣州市黃埔區一處養豬場查出非洲豬瘟疫情。這是近5個月來，中國官方公布的第100例非洲豬瘟疫情。

中國農業農村部在官網公布，22日接到中國動物疫病預防控制中心報告，經廣東省動物疫病預防控制中心確診，廣東省廣州市黃埔區一養殖場排查出非洲豬瘟疫情。

截至目前，這處養殖場存欄生豬6027頭、發病30頭、死亡9頭。

中國農業農村部表示，已派出督導組赴當地。當地已按照要求啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。同時，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。

中國首次傳出非洲豬瘟案例是中國農業農村部8月3日公布，遼寧省瀋陽市瀋北新區一養殖戶的生豬8月1日發生疫情，8月3日經中國動物衛生與流行病學中心確診為非洲豬瘟疫情。（編輯：馮昭/邱國強）1071223