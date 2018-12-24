福建又現非洲豬瘟 中國疫情超過百例

（中央社台北24日電）中國大陸福建省又爆發非洲豬瘟疫情。南平市在23日深夜確診，有一養殖場的35頭豬感染非洲豬瘟。這也使得大陸發現非洲豬瘟疫情已經達到101例。

中新社報導，福建官方24日通報，經福建省動物疫病預防控制中心確診，南平市延平區一養殖場死亡生豬感染非洲豬瘟。

這起疫情的曝光，是在動物防疫人員的主動排查下發現的。

23日上午8時，南平市延平區動物疫病防疫人員到該區的華榮畜牧發展有限公司養殖場展開有關非洲豬瘟的排查，結果發現該場有病豬35頭，其中死亡11頭。經採集病死豬組織樣本和血清樣本後，昨晚11時45分確診，該養殖場感染非洲豬瘟。

南平市官方表示，已對疫點生豬進行全面撲殺，施行無害化處理，並已展開周邊範圍內養殖豬場的調查和防控工作，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區。

大陸自8月初至今，官方已累計公布101例非洲豬瘟疫情，這也是福建通報的第3例疫情。

20日，福建省三明市龍溪縣某養豬場發生非洲豬瘟疫情。該養豬場發病27頭、死亡27頭，並有多達1萬1950頭生豬遭撲殺。

22日，福建首例非洲豬瘟疫區－莆田市城廂區，才因連續6週監測沒有新病例而解除封鎖。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1071224