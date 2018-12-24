陸航宣導豬瘟效果有限 陸客指問題出在媒體生態

春秋航空針對入台旅客做至少兩次的非洲豬瘟防疫宣導。第一次是在登機櫃台托運行李、領登機證時，第二次是入境台灣前，會透過機上廣播再次通知禁帶肉品入境台灣。圖為春秋航空機組人員。（中新社提供）中央社記者陳家倫上海傳真 107年12月24日

（中央社記者陳家倫上海24日電）儘管陸籍航空已配合政策告知旅客不能攜帶肉品入境台灣，但仍有陸客及自陸返台的民眾將肉品帶入。大陸民眾認為，問題出在大陸的媒體生態無法充分讓民眾知曉非洲豬瘟的嚴重性。

農委會日前宣布加重裁罰違規私帶非洲豬瘟疫區肉品入境罰鍰，只要查獲旅客從中國大陸及港澳、俄羅斯、部分歐洲國家等近3年發生非洲豬瘟的國家地區攜帶豬肉產品入境，初犯就開罰新台幣20萬元、第2次100萬元。

新裁罰基準18日上路首日，就有陸客遭罰，直到近日還是有陸配、陸客，以及自大陸返台的民眾違規攜帶肉品入境。根據先前新聞，這些民眾對於收到鉅額罰單無不感到意外、錯愕，有人甚至淚灑機場。

總部位於上海的春秋航空公司向中央社表示，自從收到台灣入境部門的通知後，所有大陸的航空公司都有特別針對前往台灣的旅客進行宣導；以春秋航空來說，宣導程序至少有兩道。

春秋航空指出，第一次是在登機櫃台托運行李、領登機證時告知旅客不能帶肉脯等肉製品入境。第二次是入境台灣前，會透過機上廣播再次通知。對於仍有旅客遭裁罰，公司會再思考如何讓民眾確實接收到資訊。

非洲豬瘟疫情已蔓延中國23個省市。（中央社製圖）

中國大陸自8月確診首例非洲豬瘟疫情後，台灣方面積極防堵，憂心危及養豬產業鏈，但兩岸民眾對於各自的媒體宣傳感受大不同。上海王姓民眾觀察，大陸媒體只簡單報導哪裡傳出疫情，而未告訴民眾「該如何做」。

他認為，其實大陸方面要認真宣導、讓新聞擴散還是有辦法的，但可能因為大陸已經「淪陷」，對政府來說，當務之急就不是預防宣導，而是如何控制物價、安撫人心，不讓非洲豬瘟疫情影響民生經濟。

對於仍有大陸民眾持續將肉品帶入台灣，王姓民眾相信他們並非惡意，而是大陸人都有帶自己「家鄉味」的習慣。就像他住上海，但在安徽老家的父母因為覺得上海的豬肉不好吃，每次到上海都要帶上老家的豬肉。

因為先前工作的關係，王姓民眾對台灣有相當了解。他觀察，現在台灣似乎存在一種大陸旅客刻意用豬肉「陷害」台灣的情緒，其實大陸一般普通民眾根本不了解這些，只能說陸媒的生態讓民眾無法知道豬瘟的嚴重性。（編輯：楊昇儒）1071224