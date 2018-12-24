停經後婦女防骨鬆 醫：4招保骨本

（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）骨質疏鬆症是老化後常見的骨骼疾病之一，對停經後婦女更是隱形殺手。花蓮慈濟醫院分享顧骨本4招，補充鈣質與維生素D，規律運動與早睡早起生活型態，飲食選擇含鈣食物等。

花蓮慈院骨科部名譽院長陳英和與骨質疏鬆照護中心主任葉光庭、及高齡醫學中心副院長羅慶徽、老年醫學科主任高聖倫等主持「保骨大作戰－骨質疏鬆健康衛教周」啟動儀式，免費為民眾篩檢骨質密度，同時透過講座，盼能喚醒全民對骨鬆的重視。

葉光庭表示，骨質自出生後隨著年紀增加，35歲以前達到最高峰，之後即逐漸減少；女性停經後，骨質變成中空疏鬆。但因骨質疏鬆無明顯症狀，容易被輕忽，像是有婦女平時身體狀況穩定，一不小心跌到造成髖關節骨折、彎腰抱小孩造成脊椎壓迫性骨折、打個噴嚏造成脊椎骨折等，才知道自己骨質疏鬆。

葉光庭指出，衛福部公布資料顯示，老人髖骨骨折後，約40%無法恢復行走能力，約20%在6個月內死亡，而發生第二次骨折的機率高達50%，但因骨鬆症狀難以察覺，患者往往在跌倒造成骨折後才前往就醫，影響生活品質，也容易造成難以挽回的遺憾。

陳英和與民眾分享「保密防跌」顧骨本4招。若想存骨本，建議45歲的民眾，約1至2年定期接受骨密度檢查，尤其是已停經的婦女應多攝取鈣質食物，如牛奶、豆製品、杏仁、綠色蔬菜等，同時別忘記多曬太陽，增加維生素D3吸收；在居家環境也需要多用心，加強防跌措施；最後則是接受適當用藥，對抗流失治療等，才能有效提升骨品質，避免骨鬆變骨折。

治療骨鬆除了藥物治療之外，運動與營養等非藥物治療對於增肌強骨也有非常顯著的成效。要保骨本「補充鈣質與維生素D」很重要，最好的方式就是規律運動與早睡早起的生活型態，飲食中選擇富含鈣質的乳製品，避免攝取過多茶類、咖啡等，茹素者可透過海帶芽等深色蔬菜來補充。（編輯：李亨山）1071224