移民官善意提醒 入境陸客躲過20萬元罰鍰

（中央社記者吳睿騏桃園機場24日電）非洲豬瘟防疫工作在台灣雷厲風行展開，今天上午10時許，一名自廈門搭機來台旅遊的宋姓中國男子，在移民官提醒下，自行申報放棄中國豬肉製火腿腸，躲過新台幣20萬元罰鍰。

農委會防疫檢疫局表示，一名中國籍旅客宋男，上午10時30分自廈門搭機來台旅遊，入境前他前往查驗櫃檯辦理通關手續，發現宋男從中國搭機來台，移民官順手遞上一張宣導非洲豬瘟的傳單，並口頭提醒攜帶豬肉入境將遭重罰。

宋男一聽主動拿出一包中國豬肉製火腿腸，並表示真的不知道相關規定，由於宋男是自行申報放棄，所以依規定免罰。

防檢局表示，民眾自國外返台，不要攜帶任何形式的肉品入境。如果旅客在搭機抵台後才了解防疫規定，下機後可主動把肉類製品丟棄到機場設置的「農畜產品棄置箱」。隨著農委會宣布加重裁罰違規私帶非洲豬瘟疫區肉品入境罰鍰，旅客自疫區攜帶豬肉製品入境，初犯就罰20萬元，再犯就罰100萬元。

關務署台北關也提醒民眾，如果對攜帶物品有疑慮，民眾在入境前可前往申報櫃檯（紅線通道）詢問，這個時候放棄仍不會遭罰，但民眾如果走免申報櫃檯（綠線通道）遭查獲，就會收到高額罰單。（編輯：卞金峰）1071224