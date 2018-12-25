防範豬瘟意見不合 港豬農拒與政府合作

（中央社記者張謙香港25日電）非洲豬瘟在中國大陸持續蔓延，香港豬農與政府就防範豬瘟一事上意見不合，一些豬農啟動不合作運動，拒絕向政府提供豬隻相關資料。

政府早前公布一系列防範豬瘟的措施，包括當養豬場出現感染個案時，將會全面撲殺場內豬隻；如果屠房出現感染個案，則只會撲殺受感染的豬隻，屠房內其他豬隻不受影響。

目前香港有兩個屠房，共同處理來自本地和中國大陸的活豬，但後者占了約90%。

業界代表日前批評當局對豬場及屠房採取不同的宰殺標準，恐怕難以防範豬瘟蔓延，又質疑當局為了商人的利益而犧牲本地豬農，於是發起不合作運動，以表不滿。

本地媒體表示，一些豬農昨天起啟動不合作運動，在43個持牌豬場中，有超過30個拒絕向漁農自然護理署登記豬隻數目及用藥資料。

此外，本地豬農最新要求兩個屠房「日日清」，即進場豬隻必須在翌日中午前屠宰完畢。

但他們也不再要求屠宰場發生豬瘟時盡殺場內豬隻，改為要求銷毀感染批次，其餘批次經檢測後可再屠宰。

明報今天在報導中引述禽畜業聯會副主席林榮源說，他們稍後將與政府有關部門開會，商討屠宰場每天清理豬隻的問題。

至於本地屠宰場分流宰殺本地和中國大陸豬隻，以及暫停輸入中國大陸豬隻的措施，業界認為不可行。

漁護署昨天回應業界的憂慮指出，本地屠房已採取嚴密防範措施，而非洲豬瘟病毒潛伏期最少96小時，豬隻在屠房一般停留不超過兩天，互相感染而病發的機率甚低。

另據星島日報的報導，述業內人士說，由於廣東當局在省內爆發豬瘟後禁止豬隻在省內跨市運送，以致深圳個別供應自今天起暫停向香港供應冰鮮豬肉。

據報導，除了活豬外，目前中國大陸有3家供應商向香港供應冰鮮豬肉。

報導指出，除了深圳美益農牧外，另外兩家供應商惠東東進農牧及海豐縣海崇畜牧仍如常向香港供應冰鮮豬肉。

中國大陸自8月初起爆發非洲豬瘟，由於香港90%活豬來自大陸，港府對此已高度戒備，加強檢疫和消毒等工作。到目前為止，本地尚未出現非洲豬瘟個案。（編輯：張淑伶）1071225