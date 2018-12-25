中國非洲豬瘟疫區 65萬活豬慘遭屠殺

（中央社台北25日電）中國大陸自8月3日爆發非洲豬瘟疫情至今，已有超過65萬頭活豬遭就地坑殺掩埋，以免疫情擴散。影片顯示，活豬遭電擊、注毒而死已屬幸運，還有被棒打推入坑內點火燒死，慘不忍睹。

廣東省廣州市黃埔區一養殖場22日被排查出非洲豬瘟疫情，超過6000隻活豬面臨被「處理」。香港明報昨天派員前往現場直擊指出，村內男丁被徵召殺豬，他們用木棍把活豬敲昏然後推入坑內掩埋。

報導指出，被懷疑出現疫情的九龍鎮逕下村，大批警察駐守出入口。村民指該村原有豬場位置已被清拆，如今只剩一片被標記為「深埋點」的黃土坑，四周撒滿疑是消毒劑的白色粉末，大批活豬被埋。

陸續從疫區流出的影片顯示，有的豬被電擊立刻死亡，有的被注射藥物死亡，然後被抬出養豬場堆在路旁等候運送掩埋；福建三明市龍溪縣一養殖場外堆滿上萬頭死豬的影片畫面，令人怵目驚心，但牠們的死法已屬幸運。

影片顯示，許多活豬直接從貨車上被驅趕墜入十幾公尺深的坑內；還有人開怪手驅趕豬隻入坑，有的豬被怪手當場戳死。更慘不忍睹的是，這些活豬被推入坑內，還被淋上汽油直接點火燒死，發出哀嚎的尖叫聲。

一名大媽持手機拍攝她的養豬場，到處都是被電死的豬屍，只剩一隻豬奄奄一息。她氣憤咒罵共產黨不講理，事先也沒警告，突然人就來了，電死所有的豬就走了，棄之不理，她投資百來萬元的心血就這樣全沒了，簡直逼人去死。

根據中國農業農村部通報，截至12月17日，已有63.1萬頭豬被撲殺。再加上18日至今發生的6起疫情，被撲殺的豬已超過65萬頭。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1071225