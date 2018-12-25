婦人肝臟小卻長大腫瘤 質子治療救命

林口長庚醫院放射腫瘤科主任張東杰（左）25日在記者會上表示，過去治療小肝臟、大腫瘤的病人，很難有機會再接受放射線治療，目前雖有質子治療可救援，但若是多器官擴散、瀰漫性的癌症患者仍不適用，提醒有B型或C型肝炎的病人，務必每半年回診追蹤，以利早期發現、早期治療。圖右為林口長庚醫院放射腫瘤科主治醫師黃炳勝。中央社記者張茗喧攝 107年12月25日

（中央社記者張茗喧台北25日電）一名70歲張婆婆日前因肚子痛就醫，意外發現10公分肝腫瘤，但醫療團隊發現她的肝臟體積僅不到一般人的一半，若接受傳統放療，肝臟恐萎縮衰竭，因此改採質子治療，成功救命。

林口長庚醫院放射腫瘤科主治醫師黃炳勝今天在記者會表示，肝臟位於人體腹腔右上方，分為左右兩葉，兩葉間有部分相連，負責人體代謝、解毒、製造膽汁分解脂肪、儲存營養素、排泄等功能，是人體最大器官。

黃炳勝說，正常肝臟體積約1500至2000立方公分，一般來說肝臟功能有原來的3成，就能滿足正常生理需求，若肝臟體積太小，又罹患肝癌必須切除部分肝臟，肝功能就可能不足而影響身體運作。

近年一名70歲張婆婆因肚子痛到醫院就醫，意外發現肝臟長了超過10公分的大腫瘤，且已經轉移心臟，醫療團隊緊急安排傳統光子放射治療及標靶治療，心臟的腫瘤雖然縮小，但肝腫瘤卻不受影響。

黃炳勝說，張婆婆肝臟只有不到600立方公分，若繼續以傳統放療治療，恐使剩下的肝臟萎縮衰竭，經討論決定改以質子放射治療，成功讓肝臟腫瘤萎縮，並讓肝臟維持相同大小。

黃炳勝解釋，傳統放療屬於光子射束，為要完全覆蓋腫瘤病灶，射束照射範圍往往會涵蓋到正常肝臟組織，導致正常組織萎縮，肝臟體積小於800立方公分的患者若接受傳統放療，肝臟衰竭風險相當高，過去只能束手無策。

林口長庚醫院放射腫瘤科主任張東杰說，質子治療可精準調控照射劑量與範圍，面對嚴重肝硬化或肝臟體積不足的患者時，仍然可以給予足夠的放射治療劑量來殺死腫瘤，同時保留更大的正常肝臟體積。

林口長庚醫院質子暨放射治療中心自104年底開始治療病人，至今收治逾1500名病人，肝癌病患約佔1/4，整體的兩年存活率約7成，腫瘤控制率超過9成，其中有22名正常肝臟體積小於800立方公分的小肝臟患者。

張東杰強調，過去治療小肝臟、大腫瘤的病人，很難有機會再接受放射線治療，目前雖有質子治療可救援，但若是多器官擴散、瀰漫性的癌症患者仍不適用，提醒有B型或C型肝炎的病人，務必每半年回診追蹤，以利早期發現、早期治療。（編輯：翁翠萍）1071225