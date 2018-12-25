港媒：台灣憂慮合理 兩岸三地應加強通報豬瘟

（中央社台北25日電）針對中國大陸並未向台灣通報非洲豬瘟疫情，香港01新聞網今天發出評論說，台灣民眾的憂慮合理，兩岸三地政府應盡快協調好通報機制，加強防疫溝通，才是當今重要的任務。

評論稱，非洲豬瘟在大陸大爆發，目前已經有23省（自治區、直轄市）發生疫情。兩岸三地緊密相連，台灣同香港自然密切關注大陸疫情的事態發展，這突顯在區域一體化大趨勢下，兩岸三地經濟交流密不可分，當中各方亦要承受「共同風險」，這也是全球化現象之一。

評論指出，台灣當局早前就指，依照兩岸協議，任何一方應及時通報農產品重大疫情及安全衛生訊息，但大陸這次並未向台灣通報非洲豬瘟疫情，甚至台灣多次去信詢問，大陸都是「已讀不回」。無疑兩岸現時的關係受意識形態影響，阻礙了疫情消息溝通。

評論說，台灣雖未爆發非洲豬瘟，但最近幾個月來可謂到了「風聲鶴唳」的地步。平心而論，台灣當局及部分民眾對於非洲豬瘟的恐懼當然有「抗陸」的心態和背景，不過只要考察一下台灣口蹄疫的慘痛歷史，就會明白台灣民眾的憂慮其實也相當合理。

評論指出，台灣在1997年爆發口蹄疫，第一宗病例懷疑是從新竹南寮漁港走私進來的豬肉製品。當時透過病毒檢測，發現其99%與大陸的病毒類似，故判斷走私豬肉製品來自大陸。

台灣養豬業在當年占農林漁牧總產值20%以上，為產值最高的單項農產品，但口蹄疫爆發後，豬隻交易崩盤、外銷中斷，當局在一個多月內就撲殺300多萬頭豬，不少豬農血本無歸，幾乎摧毀全島養豬業。

自此台灣的豬肉在21年來都不能出口。至今年7月1日，台灣才執行21年來首次口蹄疫疫苗拔針作業（不打疫苗），之後一年內若不再有案例發生，明年中就會向世界動物衛生組織申請從疫區除名，之後就可恢復對外貿易。偏偏就在這重要關頭，對岸頻頻傳來爆發非洲豬瘟疫情的消息，而且台灣當局陸續在旅客攜帶入境的豬肉製品裏驗出非洲豬瘟病毒，誰又能批評台灣民眾的擔憂不合理呢？

評論並指出，香港對非洲豬瘟疫情的關注程度雖然及不上台灣，不過自非洲豬瘟「殺入」廣東省的豬場後，本地豬農也十分擔憂會影響生計，甚至有聲音指港府應暫停讓爆發疫情省分的豬隻輸港。關於疫症傳播帶來的災難，香港人不會比台灣人陌生，2003年發生的Sars疫情對於很多人來說仍然歷歷在目，大陸當局就被指曾經隱瞞疫情。

評論呼籲，預防疫情關係到兩岸三地人民的根本利益，故兩岸三地政府盡快協調好通報機制，加強防疫溝通，才是當今重要的任務。現時「萬事俱備，只欠東風」，這東風就只是兩岸溝通的誠意。兩岸政府甚至可以化危為機，藉著預防非洲豬瘟的工作，在關係「凍結」時增加一點政治互信。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1071225