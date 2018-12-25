掌握社區疫病資料 醫院實驗室通報系統立大功

（中央社記者陳偉婷台北25日電）疾管署掌握社區傳染病趨勢變化，背後有66家醫院實驗室立大功。這些醫療院所每年交換高達80萬筆以上資料，讓疾管署提早2週掌握流感等20種傳染病社區資料，有助防疫。

為強化傳染病通報機制，即時掌握社區中傳染病趨勢變化，爭取防疫因應時效，衛生福利部疾病管制署從2014年結合雲端優勢與醫療院所合作推動「實驗室傳染病自動通報系統」，目前已有66家醫療院所透過其實驗室每年交換高達80萬筆以上資料量。

疾管署疫情中心主任劉定萍今天表示，近年來，利用大數據分析，每日可自動產製重要病原體波動趨勢及發布警示，相較於過去，例如可提早2週了解國內社區中流感病毒型別流行情形。

劉定萍也說，過去台灣並未將李斯特菌列為法定傳染病，但國際媒體陸續有相關的報導，為了了解台灣的疫情狀況，透過醫院端的實驗室通報系統也發現李斯特菌的疾病負擔不容忽視。在今年將「李斯特菌症」列入法定傳染病，該系統就是為主要功臣。

疾管署下午舉辦「實驗室病原體檢驗資料上傳品質績優」表揚記者會，感謝醫療院所長期提供相關數據及實驗室傳染病病原體資料。評比對象為今年1月前核准上線的44家醫療院所，評比結果共14家醫療院所榮獲績優獎勵。（編輯：黃于）1071225