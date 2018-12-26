病人自行分藥耗時又易弄錯 智慧藥盒來幫忙

許多慢性病人每天要吃多種藥，習慣買分裝藥盒自行分藥，不僅耗時，也可能藥物遺失、分裝後難以辨識等。台北醫學大學附設醫院26日舉辦記者會，推出智慧藥盒，用機器分藥，降低用藥風險。（台北醫學大學附設醫院提供）中央社記者陳偉婷傳真 107年12月26日

（中央社記者陳偉婷台北26日電）很多慢性病人每天要吃多種藥，習慣買分裝藥盒自行分藥，但不僅耗時，也可能藥物遺失、分裝後難以辨識等。台北醫學大學附設醫院推出智慧藥盒，用機器分藥，降低用藥風險。

北醫附醫藥劑部主任陳必立今天在記者會表示，臨床上常聽到病人抱怨，「藥師，我的慢性藥這麼多種、有的三餐吃、有的睡前吃，常常忘記怎麼辦？」

陳必立說，許多病人習慣買分裝藥盒自行分藥，但自行分藥不僅耗時，還常擔心剝藥、切藥時藥品飛走、遺失。一旦忘記服藥，也很難想起是少吃哪一天、哪一餐的藥，可能因此降低治療成效或產生重複用藥風險。

而許多病人分藥後，除非保留藥袋或特別註記。否則分進藥盒的藥物沒有藥名就無法比對各項藥物資訊。

因此，北醫附醫與醫材公司合作，引進美國「智慧藥盒」系統。陳必立說，系統會直接依據每日、不同時段服用的藥品進行分裝，藥盒上也標示病人姓名、看診科別、醫師、服用日期與時間，提醒病人服藥時間點。

病人可直接透過智慧藥盒透明包裝了解是否已服藥；若不慎忘記，也可以明確區分哪一天、哪一餐忘記。藥盒內頁標示藥品的外觀、服用方法、副作用及注意事項，同時有QR code可大幅提升病患用藥安全。

北醫附醫藥劑部組長胡雪吟表示，智慧藥盒可提供不同天數的藥格包裝方便民眾攜帶。藥盒設有撕開線，民眾必須攜帶藥物外出時，可撕下當次藥格，減少攜出體積，也避免藥物擠壓破碎損壞或過分光照變質，藥盒採環保材質包裝，分為紙類和塑膠類，直接回收處理。

胡雪吟說，智慧藥盒系統可儲存逾200種不同藥物，每個存放藥物的藥槽都有專屬RFID（無線電訊號辨別系統），機器收到病人用藥資訊，會先將正確藥品掉落至藥盒中，再利用影像辨識系統，依據藥品大小、形狀、色澤、反光度等資訊進行反覆比對，才會進行包裝。再由專任藥師複驗，大幅降低分錯藥的風險。

智慧藥盒推廣期間每日已有40至50人次使用，民眾花費新台幣50元即可使用智慧藥盒。北醫附醫捐款人王淑芬捐出50萬元作為慈善基金，免費提供獨居長者及社區低收入戶使用智慧藥盒，預估1萬人次受惠。

北醫附醫院長陳瑞杰說，智慧藥盒為每一位病人「量身打造」，也讓家裡照顧者更便利安全。尤其針對需長期服藥者、獨居長者或分藥不便的民眾，智慧藥盒可提供相當大的協助。（編輯：翁翠萍）1071226