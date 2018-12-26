中國火療起家保健集團 遭控詐騙網民沸騰

（中央社台北26日電）一篇「百億保健帝國權健」文章25日在中國大陸網路流傳，文中指控以「火療」起家的保健集團權健，常年宣傳不實療效，規避醫療責任，並以傳銷手法吸金。短短一天演變為中國社會關注議題。

微博認證「丁香醫生」25日發布一篇名為「百億保健帝國權健，和它陰影下的中國家庭」文章，文中以因服用權健保健品而延誤病情，最終病亡的4歲癌症患者周洋為引，指控權健公司推出的多種保健品不僅療效不彰，甚至對病情有誤。此外，也質疑權健公司疑似傳銷的發展經營模式。

文章說，患有生殖細胞瘤的女童周洋，因父親聽信權健話術，服用高價保健品，反而讓病情惡化。周洋病亡前，網上卻開始流傳周洋被權健秘方治癒的影片等宣傳。

周洋父親告上法院卻敗訴，因為無法證實這些不法行為與權健官方有關。

文章表示，過去權健所涉的醫療糾紛，多數都難以證實與權健官方有直接關係，因此都全身而退。其中，權健最受爭議的「火療」，因為燒傷風險高，至今發生多起醫療糾紛，但皆由經銷商承擔責任。

2005年，權健的招牌火療問世，權健創始人束昱輝註冊了3項發明專利。到今天「火療」的療效宣傳五花八門，治療的疾病從腦部萎縮到禿頭、便秘都有，但權健將這些狀況歸咎於經銷商自發行為。

權健的長青商品還有售價人民幣上千元的保健鞋墊「骨正基」、負離子衛生棉等。權健號稱衛生棉中有負離子磁CPU晶片，能增強免疫力、防電磁波輻射，並治療男性才會有的攝護腺疾病。

文章說，權健用傳銷手法對經銷商洗腦，並鼓動觀眾就是下一個「千萬、億萬富豪」。權健集團自己的註冊資本已超過人民幣17億元，集團的核心企業和關聯企業超過30家。直銷業雜誌「知識經濟•中國直銷」估算權健近年的年銷售業績超過百億。

26日凌晨，權健公司在微博回應稱文章不實，要求撤稿並道歉。「丁香醫生」也在微博回應：「不會刪稿，對每一個字負責，歡迎來告。」

這篇文章在網路上引起許多迴響，在各處轉載文章下面都有網民回應，不少網民感同身受，紛紛分享因保健品傳銷受害的經驗。（編輯：翟思嘉/周慧盈）1071226