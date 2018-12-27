癌症時鐘快轉2秒 大腸癌連11年居十大癌症榜首

（中央社記者張茗喧台北27日電）國健署今天公布最新10大癌症排行，多數癌症發生率都下降，但肺癌、攝護腺癌、甲狀腺癌卻不減反增，尤其女性肺癌增加最明顯，可能和女性健檢意願提高有關。

衛生福利部國民健康署今天公布民國105年癌症登記報告，新發癌症人數為10萬5832人，較104年增加676人，癌症時鐘又快轉2秒，平均每4分鐘58秒就有一人罹癌。

報告指出，105年癌症發生年齡中位數為63歲、和前一年相同，前10大癌症發生人數由大腸癌居冠，至今已蟬聯第11年，2至10名依序為肺癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌（含口咽、下咽）、攝護腺癌、甲狀腺癌、胃癌、皮膚癌及食道癌。

若以性別區分，男性年齡標準化癌症發生率每10萬人口330人，比前一年減少6.5人；罹癌人數前10名為大腸癌、肝癌、肺癌、口腔癌（含口咽、下咽）、攝護腺癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、膀胱癌、白血病。

女性年齡標準化癌症發生率每10萬人口269.1人，比前一年減少4人，前10名依序為乳癌、大腸癌、肺癌、甲狀腺癌、肝癌、子宮體癌、卵巢癌、子宮頸癌、皮膚癌、胃癌。

國健署癌症防治組組長吳建遠表示，相較前一年10大癌症發生率，多數均處於下降趨勢或持平，但肺癌、攝護腺癌、甲狀腺癌卻不減反增。

衛生福利部國民健康署27日上午公布民國105年癌症登記報告，105年共有10萬5832人被診斷罹癌。值得注意的是，10大癌症排行榜中，大腸癌已連續11年居冠。（國健署提供）中央社記者張茗喧傳真 107年12月27日

國健署癌症防治組科長黃巧文指出，雖然癌症發生人數上升，但以年齡標準化發生率來看，105年每10萬人中有296.7人罹癌，比前一年減少5.3人，以肝癌、大腸癌標準化發生率減少1.9人、1.7人最多，其中又以男性降幅最大。

黃巧文說，肺癌方面，菸害、二手菸、空污都是重要危險因子，罹癌人數從1萬3086人增至1萬3488人，值得注意的是，增加的402人當中，幾乎全是女性。近年男性肺癌標準化發生率多呈現下降趨勢，但女性卻仍在上升當中，研判可能是近年肺癌篩檢相關報導增加，女性肺癌受到重視、及早發現確診。

台北榮民總醫院一般胸腔科主任陳育民表示，早在10多年前，男、女罹患肺癌的比例約為2：1，近年已逐漸轉變為1.5：1，但女性吸菸人口卻沒有增加，有可能是女性較願意主動健檢篩檢，也可能是其他不明原因使得亞洲女性罹患肺癌風險較高。

至於攝護腺癌，標準化發生率雖有趨緩趨勢，但罹癌人數仍從5106人增至5359人。黃巧文說，老化、肥胖、吃紅肉都是攝護腺癌的可能危險因子。

近年研究也發現，男性只要活得夠老，體內多少都會有攝護腺癌的細胞，但這種癌細胞經常能和身體共存，加上攝護腺靠近生殖器、尿道、排便等器官，篩檢可能影響大小便等功能、風險較大，因此目前暫不建議50至60歲的青壯年進行篩檢。

甲狀腺癌方面，輻射暴露、飲食低碘都是危險因子，但黃巧文強調，甲狀腺癌是非常表淺的癌症，除非細胞型態非常不好、治療難度才會較高，近年因健檢人數增加，發生率才攀升。

國健署署長王英偉也呼籲「定期做四癌篩檢是每個家庭的作業」，鼓勵家人要互相關心彼此，提醒做四癌篩檢，把防癌當成生活的一部分，若經篩檢陽性務必要確診，診斷為癌症務必尋求標準治療，切勿聽信坊間偏方，一旦錯過治療黃金期無法重來，千金難買「早篩到」。（編輯：黃于、翁翠萍）1071227