男大生右下肢痠痛 椎間盤突出惹禍

（中央社記者張榮祥台南27日電）21歲王姓男大學生最近在課堂間趴著休息時，右下肢有時會痠痛，起初以為是運動傷害，未料痠痛範圍逐步擴大，還出現麻痺感，就醫後才確診是椎間盤突出的神經壓迫。

衛生福利部台南醫院復健科醫師林聖涵今天指出，這名男大生在課堂間趴著休息時，右下肢後側常有痠痛感，有時會被「痠醒」，起初不以為意，以為是運動傷害，但痠痛範圍越來越大，右腳外側開始有麻痺感。

男大生這些症狀大多是發生在坐著和彎腰時，站著、走路或躺著就會改善，他懷疑是坐骨神經痛，就醫檢查後，確診是椎間盤突出造成的神經壓迫，經改善日常生活習慣及居家復健運動後，症狀大幅減緩。

林聖涵表示，椎間盤是位於兩個脊椎骨間的構造，由中間的髓核和周圍的纖維環構成，內含豐富水分，具有吸收及緩衝來自身體重量與壓力的功用。若長時間彎腰工作或搬重物、運動傷害、或曾發生車禍，就容易造成腰薦椎椎間盤壓力過大而往側後方或後方突出。

腰薦椎椎間盤突出最常見位置在第四、第五腰椎間，及第五腰椎、第一薦椎間，依突出及神經壓迫的程度不同，會出現下背痛、下肢痠麻痛、肌肉無力、肌肉萎縮，甚至大小便失禁等; 其中下肢後側的痠麻痛，就是俗稱的「坐骨神經痛」，但坐骨神經痛多非坐骨神經出問題，而是源自於腰椎神經的問題。

林聖涵說，加強核心肌群訓練也有助於脊椎承重，增加腹肌肌力，更可有效增加腹內壓及腰椎伸展力矩，進而穩定腰椎，降低負載。（編輯：陳清芳）1071227