官方下令 中國各大學自行調查基因編輯研究

（中央社台北27日電）兩名基因編輯寶寶在中國誕生引發軒然大波後，中國教育部近日下令，要求全國各大學展開基因編輯相關研究項目的自查工作，並於31日前提交報告。

深圳南方科技大學副教授賀建奎先前聲稱，以基因編輯技術讓一對雙胞胎嬰兒先天免疫愛滋病。這項「研究」引起中國國內外科學界排山倒海的抨擊聲浪；中國科技部已下令，參與基因編輯寶寶實驗的相關人員停止從事科學活動

此外，陸媒新京報今天報導，中國教育部科技司日前印發「關於高等學校開展基因編輯相關研究項目自查工作通知」，要求全國的大學展開基因編輯相關研究項目的自查工作，31日前提交報告。

文件表示，這次自查主要針對自2013年1月1日以後開始並涉及生物技術中與基因編輯相關的研究項目，其中也包括非政府管道。

自查重點針對項目是否遵守科研倫理和規範、是否存在違反相關法律法規等情況。附屬醫院科研活動、國際合作項目以及涉及人類遺傳資源的項目是自查的重點目標。

文件要求各大學在自查後要撰寫報告，內容要有項目編號、項目負責人資料、項目是否經過倫理審查以及項相的倫理審查單位等，限時於12月31日前報送教育部科技司。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1071227