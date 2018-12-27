中國：非洲豬瘟疫區豬隻 開放有條件同省調運

（中央社台北27日電）中國農業農村部傍晚發布通知，雖強調非洲豬瘟疫區暫停生豬及產品運往區外，但「符合特定條件」的養豬場可在本省內，與屠宰場「點對點」調運。這代表同省養豬場可有條件在省內調運生豬。

這些特定條件包括，養豬場過去3年內未發生重大動物疫情；按規定開展非洲豬瘟實驗室檢測，檢測結果為非洲豬瘟病毒核酸陰性等；屠宰場過去3年內無不良記錄等。

綜合陸媒報導，這項名為「關於規範生豬及生豬產品調運活動的通知」的文件提到，非洲豬瘟疫區所在縣份須暫停生豬及生豬產品調出本縣，疫區所在的省區則須暫停生豬調出本省區。

但這項通知指出，疫區所在縣內的生豬養殖企業「符合特定條件」者，可在本省範圍內與屠宰企業實施出欄肥豬「點對點」調運，具體辦法由各省規定。

通知提到，可調運的種豬、商品仔豬以及實施「點對點」調運的出欄肥豬，須在出欄前15天向當地動物衛生監督機構申報檢疫。

此外，這項通知要求，無論是否為疫區、是否跨省，擬調運種豬、商品仔豬、出欄肥豬均需抽取血液樣品進行非洲豬瘟實驗室檢測。而非洲豬瘟檢測必須使用符合中國農業農村部規定的檢測方法或試劑盒。

通知說，「點對點」調運的出欄肥豬，相關訊息記錄要保存半年以上。生豬運輸車輛按照指定路線行駛，不得隨意變更路線。（非疫區）跨省調運種豬、商品仔豬應主動接受監督檢查，不得裝卸或拋棄病死豬。承運人應在裝卸前後對車輛進行徹底清洗消毒。（編輯：邱國強）1071227