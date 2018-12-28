用化妝品治癌症 中國權建集團生意卻越做越大

（中央社台北28日電）打著「自然醫學」招牌的中國權健集團最近遭踢爆常年誇大產品效用，導致無辜民眾受害，一名4歲女童疑因此枉死。陸媒指出，權健用化粧品治癌症，將非藥品宣揚成神藥，生意卻越做越大。

大陸網上最近一篇題為「百億保健帝國權健，和它陰影下的中國家庭」的文章，揭露權健旗下多款產品涉嫌違規銷售，並有傳銷嫌疑。

權健的黑幕在大陸網上發酵後，引起官方注意。澎湃新聞今天報導，進駐權健的聯合調查組已分別針對輿情關注的內蒙女童就診、是否涉嫌誇大宣傳、是否涉嫌非法傳銷、醫療資格以及保健食品安全等展開工作。

陸媒中國之聲查詢中國商務部官網發現，權健作為直銷機構，主要賣的是化粧品，但是在為他人「治療」癌症過程中，甚至把自家化粧品當成藥品，「給患者緩解症狀」。

上述文章以患有生殖細胞瘤的女童周洋為例指出，周洋的父親受權健宣傳所惑而購買高價醫保產品，反而讓女兒病情惡化。

周洋病亡後，她的父親無時無刻不在想著，要是讓女兒待在醫院治療，而非服用權健公司的產品，是否仍有存活的可能？

據指出，權健在2005年以「火療」起家，董事長兼總經理束昱輝宣稱「火療能讓脂肪有效轉化、分解，有效減肥，眼、鼻、耳等全身上下都能燒」。

在7000多家火療加盟店的掩護下，束昱輝以14年的時間建立起年銷售額近人民幣200億元的帝國，但參與者不乏燒傷、致殘甚至失去生命的例子。

隨著權健事件的進一步發酵，中新網報導，權健產品目前在天貓、京東、蘇寧等大陸各大電商平台已遭下架。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1071228