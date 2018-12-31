北市跨年晚會 發光氣球空拍機禁入管制區

台北市警方表示，為避免有心人士不當使用空拍機，跨年晚會期間，將運用空拍機攔截器干擾飛行，也呼籲不要使用未經核准空拍機。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉建邦台北31日電）2019台北跨年晚會今晚登場。台北市警察局呼籲，不要使用未經申請核准空拍機，並嚴格管制波波球、發光氣球進入晚會管制區，轄區信義分局等單位也組成反恐打擊部隊現場待命。

台北市政府規劃「2019台北最HIGH新年城跨年晚會」已在市府前廣場登場，觀光傳播局指出，今年跨年晚會邀來韓國女團EXID、歌手張惠妹等卡司演出，並搭配101大樓的360秒絢爛煙火。

警方預估將有大批民眾湧入信義計畫區參加跨年活動，轄區台北市警察局信義分局為杜絕恐怖攻擊，與刑警大隊特勤中隊及新北市警察局警犬隊等單位組成反恐打擊部隊，全面清查會場是否有民眾攜帶刀槍械及爆裂物等違禁物品，並在周邊路口設大型警備車及改道牌。

台北市警方表示，為避免有心人士不當使用空拍機，跨年晚會期間，將運用空拍機攔截器干擾飛行，也呼籲不要使用未經核准空拍機。

警方說，嚴格管制任何像是波波球、發光氣球等進入晚會管制區，呼籲民眾，參加晚會人潮可能眾多，請務必小心個人財物，並遵守秩序不要推擠，以防止發生民眾踩踏等不幸狀況，轄區信義分局將全員出動，若民眾有任何需求，可洽詢問現場警員。（編輯：方沛清）1071231