超過80歲動脊椎手術 長庚醫院研究給信心

（中央社記者陳偉婷台北1日電）脊椎問題常困擾長者，若要開刀更是心生恐懼。林口長庚醫院進行回溯性研究發現，超過80歲病人接受腰椎手術的骨融合達成率與65歲至79歲病人差不多，年齡並非接受手術禁忌。

85歲陳爺爺下背痛併下肢坐骨神經痛已10多年，起初症狀輕微，但80歲之後症狀加重，需每天服藥才能減輕下背和坐骨神經疼痛，且步行距離愈來愈短，走不了3分鐘就因下肢痠麻需要休息。檢查發現，他第四、五腰椎脊椎管狹窄壓迫腰椎神經，需要開刀治療。

陳爺爺和家人頓時陷入兩難，既擔心脊椎手術風險，又不希望繼續活在疼痛的日子裡，經與醫師討論後，決定接受「腰椎後位減壓融合骨釘固定手術」。術後至今2年，他下背痛及下肢疼痛明顯改善，每天早上可健走超過30分鐘不需休息。

林口、桃園長庚紀念醫院骨科主治醫師廖振中今天說，類似的例子在門診並不少見，人類活得愈久、使用身體時間愈長，腰椎滑脫或腰椎側彎合併椎管狹窄症這種退化性疾病就愈常發生。

患者會出現腰痛延伸至臀部或大腿後側，或者是走一小段路雙下肢就會有抽痛、麻木感，必須停下來休息才能緩解，這時都需要靠手術治療。

不過，很多年長者對手術都充滿疑慮。林口長庚醫院針對38名年齡超過80歲且接受過腰椎手術的病人及38名65歲至79歲的對照組進行回溯性研究。

結果發現，這些80歲以上的病人術後隔天就可坐起，術後3至4天即能進行站立和走路訓練，新增壓迫性骨折的骨質疏鬆人數為5人，比對照組增加4人，相對較為骨質疏鬆，並有較多的合併內科疾病如糖尿病、高血壓等，開刀平均時間也多25分鐘。

不過，廖振中說，從術後恢復情況以及最後臨床結果顯示，80歲以上的病人和對照組並無差異，僅有5人有鋼釘鬆脫、肺炎、尿路感染、傷口表面感染等輕微的併發症，但沒有神經損傷的情形發生；對照組也有3人有傷口感染、鋼釘位置不適合重新調整等輕微的併發症，兩者均沒有手術造成癱瘓的狀況。

2年後的追蹤檢查結果，80歲以上病人的骨融合達成率約82%，與對照組89%相差不多。此研究已刊登於2018年5月脊椎手術的頂級醫學雜誌The Spine Journal（脊椎期刊）。

廖振中表示，希望透過此研究讓社會大眾了解，大多數脊椎手術風險並不是很高，經由適當的評估與術前準備，即使是年長的病人也可以安心接受脊椎手術。（編輯：管中維）1080101