非洲豬瘟開始問責 中國農業部仍報喜不報憂

（中央社台北2日電）中國大陸非洲豬瘟疫情擴散，官方始終強調疫情「總體可控」，還公布國際組織積極評價防控工作的消息。但據內蒙古黨建網公布，遼寧等3地已有223人因故意瞞報疫情，監測排查不力被問責。

中國大陸各地方黨建網由中共中央宣傳部主管。內蒙古黨建網2018年12月30日公布一篇來源為中國農業農村部新聞辦公室的疫情新聞：「國務院辦公廳對遼寧安徽湖南三地非洲豬瘟防控工作進行問責」。

上述問責消息並未廣為發布，也少見陸媒報導。非洲豬瘟疫情在中國持續蔓延23個省區，中國農業農村部2018年12月24日仍然聲稱，非洲豬瘟疫情「總體可控」，25日還在官網公布一則「世界動物衛生組織積極評價中國非洲豬瘟防控工作」消息。

問責情況通報說，近日，國務院辦公廳督查室向前期非洲豬瘟疫情集中連片發生，出現小範圍流行的遼寧、安徽、湖南共3省發出督辦函，要求對查實問題嚴肅追責問責。

據通報，遼寧省一些縣、鄉政府有關部門在初期防控工作中相互推諉，部分人員存在故意瞞報疫情資訊，監測排查責任不落實等問題，安徽省和湖南省常德市部分市縣也存在防控工作不到位，履職不力等問題，3地共223人被問責處理。

這份文件提及，在非洲豬瘟防控工作出現的問題，曝露出一些地方和部門存在有令不行、有禁不止，工作責任和措施不力的問題。同時提醒相關部門要認識非洲豬瘟防控工作的艱巨性、複雜性，做好落實非洲豬瘟防控工作，嚴防新的疫情發生。（編輯：翟思嘉/馮昭）1080102