黑龍江再爆非洲豬瘟 撲殺7.3萬頭豬

（中央社台北2日電）中國農業農村部今天上午發布2019年第一起非洲豬瘟疫情，地點是黑龍江省綏化市明水縣的一處養殖場，需撲殺豬隻達7萬3000頭。中國大陸累計已有104例疫情，遍及23省區市。

中國農業農村部新聞辦公室上午通報，1日接到中國動物疫病預防控制中心報告，經黑龍江省動物疫病預防控制中心確診，黑龍江省綏化市明水縣一養殖場發生非洲豬瘟疫情。截至目前，這間養殖場存欄生豬約7萬3000頭、發病4686頭、死亡3766頭。

據通報，疫情發生後，農業農村部派出督導組赴當地。當地已按照要求啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。同時，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。上述措施均已落實。

中國大陸前一起非洲豬瘟疫情是2018年12月30日公布的山西省晉城市。才隔3天，大陸再迎來第104例非洲豬瘟疫情，也是2019年第一起。

中國非洲豬瘟疫情是從同樣位於中國大陸東北地區的遼寧省開始爆發。根據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局官網的統計資料，中國大陸今天通報的已是黑龍江第6起非洲豬瘟疫情。（編輯：楊昇儒/馮昭）1080102