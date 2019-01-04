中國農業農村部：非洲豬瘟防控取得階段性成效

中國農業農村部部長韓長賦（圖）3日表示，農業農村部牽頭組織協調各地有關部門，制定科學有效的防控措施，透過層層壓實責任，確保各項措施落實落地，「非洲豬瘟疫情防控工作取得了階段性成效」。（取自中國農業農村部網站）中央社 108年1月4日

（中央社台北4日電）中國農業農村部昨天表示，農業農村部協調各地有關部門，制定科學有效的防控措施，透過層層壓實責任，確保各項措施落實落地，「非洲豬瘟疫情防控工作取得了階段性成效」。

據農業農村部新聞辦公室官網，農業農村部部長韓長賦3日主持召開非洲豬瘟疫情應急指揮會議，總結2018年非洲豬瘟防控工作，分析當前疫情形勢，部署2019年防控工作，並在會中作以上表示。

會議強調，「非洲豬瘟防控既是一場沒有退路的殲滅戰」，也是一場需要久久為功的持久戰，必須做好長期作戰、連續作戰的準備」。

韓長賦指示，農業農村部有關部門要將非洲豬瘟防控放在優先位置，更好發揮牽頭抓總作用，充分發揮聯防聯控機制作用，調動各有關部門的積極性主動性，形成工作合力。

農業農村部今天還以答記者問的形式發文，宣示要對養殖戶與有關工作人員加強法律究責。

文章引述畜牧獸醫局負責人指出，部分地方個別人員存在有法不依、工作落實不力等情況，影響了防控工作成效。對此，有關地方查處了一批違法違紀案件，有力打擊了違法違規調運、逃避監管等行為。2018年9月和11月，農業農村部先後通報了兩批共計12件非洲豬瘟防控中的違法違規典型案例。

其中，有養殖場（戶）、生豬販運人非法調運生豬、出售發病生豬同群豬，造成疫情擴散傳播的；有官方獸醫嚴重失職、徇私舞弊、違規出證為相關人員非法調運生豬提供便利的；也有公職人員責任落實不夠、監管不力、延誤防控工作開展的。有的已經造成嚴重後果，有的雖未造成嚴重後果，但給養殖業生產和疫情防控帶來較大風險。

文章強調，目前對強制撲殺的生豬平均給予每頭人民幣1200元（約新台幣5400元）的補助。所以，養殖場戶不必有太多顧慮，應及時主動報告疫情，配合有關部門做好疫情處置工作，降低疫情傳播風險，否則不給予撲殺補助。

文章稱，下一步，各地要繼續加大工作力度，將非洲豬瘟防控政策要求、有關法律法規和防控知識，及時告知養殖、屠宰、經營、運輸等相關管理相對人，做到政策宣傳不留死角，以提高廣大養殖生產者的主體責任意識。（編輯：楊昇儒）1080104