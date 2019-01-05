EB接吻病變流感 北京疾控：兩碼事

（中央社記者林克倫北京5日電）大陸網路近日熱傳一則「這次的EB流感很嚴重」訊息，引發民眾關切。北京疾病預防控制中心官方微博今天發布消息稱，醫學上不存在EB流感，流感和EB根本是兩碼事。

EB病毒（Epstein-Barr virus）又稱「感染性單核球增多症」。主要感染方式是唾液或飛沫傳染，故被稱「接吻病」（kissing disease）。亦即，不要隨便親吻小寶寶以免傳染。

北京疾控中心在官方微博指出，「醫學上不存在EB流感。流感跟EB根本是兩碼事」。流感是由流感病毒導致的急性呼吸道傳染病，主要由A型H1N1、A型H3N2亞型、B型Yamagata系流感病毒和B型Victoria系流感病毒導致。

EB病毒是Epstein-Barr病毒的簡寫，屬於疱診病毒家族一員，主要是透過唾液傳播，多為散發病例；EB病毒是感染性單核細胞增多症的病原體。

文章稱，全世界約有80%至90%成年人感染過EB病毒，初次感染一般發生在10歲以前，在兒童期感染通常沒有症狀，但若是初次感染發生在青年時期，約50%至70%會出現典型的感染性單核細胞增多症。

文章最後強調，目前北京市沒有收到關於EB病毒感染病例增多的報告。但未來一段時期內，流感活動度將會繼續維持在高水準，由流感病毒導致的病例將會增多，預計持續至1月中下旬。（編輯：周慧盈）1080105