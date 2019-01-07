撞傷膝蓋誤為關節退化 診斷發現韌帶斷裂

（中央社記者趙麗妍台中7日電）60歲王先生日前不慎跌倒，撞傷左側膝蓋，膝蓋嚴重疼痛、腫脹，起初就醫檢查為膝關節退化，經治療但膝蓋內側持續疼痛，無法正常走路，再次就醫發現左膝內側副韌帶斷裂。

台中大甲李綜合醫院運動醫學科主任林茂森今天表示，王先生數月前跌倒撞傷左側膝蓋，經X光檢查沒有骨折，他後續在多家醫院追蹤，均被告知是膝關節退化。

林茂森指出，王先生膝蓋消腫後，但膝蓋內側疼痛持續，無法像受傷前正常走路，有跛行情況，再次就醫發現左膝內側副韌帶斷裂，核磁共振攝影檢查確診。透過膝關節鏡輔助並以微創手術修補韌帶後，配合護具支持和運動治療，三個月後恢復正常的運動功能。

林茂森表示， 膝內側副韌帶是膝關節最常受傷的結構之一，通常是膝蓋外側遭受到撞擊導致膝蓋外翻或是膝蓋扭傷而造成，有時候會合併有其他結構的損傷，例如前十字韌帶或是半月軟骨。

林茂森說，病人受傷當下可能會聽到「啪」的一聲，或是膝蓋內側出現撕裂的感覺，受傷後通常會引起膝蓋腫痛和活動受限，因症狀類似於關節炎，故經常被當作關節炎的方式治療。

林茂森提醒，若不幸碰到膝蓋受傷導致持續腫脹疼痛時，不要忍耐拖延，應積極尋求專科醫師的檢查和評估，接受適當的治療，才能早期恢復健康的生活。（編輯：吳佳穎）1080107