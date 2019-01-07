大學水痘群聚感染21人 寒假關閉學生宿舍

（中央社記者程啟峰高雄7日電）高雄某大學去年12月爆發水痘群聚疫情，陸續有21名學生感染，經高雄市衛生局輔導防疫疫情已獲控制，但校方決議寒假期間全面關閉學生宿舍防疫，衛生局則尊重校方決議。

高雄市衛生局去年12月14日接獲某大學水痘群聚事件，經查全校10月27日至12月17日共計19名學生染病，12月28日及29日新增2名散發個案，迄今累計6系7班21名學生發病。由於校方延遲通報又未依規定防疫，去年底曾被衛生局依違反傳染病防治法開罰。

衛生局並陸續前往該校進行7次實地防疫輔導，經衛生局積極介入後整體水痘群聚疫情已獲控制，但因校內課程安排無法暫停跑班，加上部分學生未落實戴口罩防疫，仍有零星個案發生。

衛生局持續輔導校方落實相關防疫措施；由於水痘群聚監控期長達42天，將監控至今年2月9日無新增個案後結案。

寒假將屆，為阻斷這波水痘疫情，校方決議於寒假期間1月13日至2月11日全面關閉學生宿舍，衛生局則尊重校方決議。

衛生局另針對該校目前655名接觸者，要求校方依「水痘個案接觸者健康監測通知書」進行寒假期間健康追蹤，若學生出現症狀應持單盡速就醫並回報學校。

衛生局指出，水痘好發於冬季及早春，傳染力極強，可經皮膚接觸、空氣或飛沫、黏膜分泌物傳染，潛伏期約2至3週。（編輯：陳清芳）1080107