中國整頓市場 嚴禁官方評比保健品

（中央社台北8日電）中國整治市場亂象指向保健品市場。中國國家市場監管總局局長張茅今天宣布，禁止各地市場監管部門對保健品進行評比、評優等活動，違者堅決依法追責。

中國國家市場監督管理總局等13個部門今天召開聯合部署整治保健市場亂象百日行動電視電話會議。

新華社報導，張茅在會議上說，近段時間，保健市場暴露出虛假宣傳、違法廣告、消費欺詐、製假售假等一系列問題，嚴重侵害消費者合法權益，擾亂市場秩序。輿論反映強烈，民眾迫切要求整治保健市場亂象。

13個部門聯合整治行動包括：商務部門將嚴格直銷行業市場准入，整治直銷市場秩序。旅遊部門將重點查處利用低價旅遊推銷保健品的行為。

衛生部門將嚴厲查處各種假借健康講座進行免費體檢、以中醫預防保健名義進行非法診療、無證行醫等行為。

工信部門建立健全24小時機制，及時處置網路違法活動，嚴查利用騷擾電話進行保健品推銷。民政部門將重點對養老服務場所和設施進行排查，嚴禁假借養老服務場所進行保健品推銷。

張茅說，百日行動將完善舉報獎勵制度，鼓勵民眾積極提供線索、維護自身權益。（編輯：馮昭/張淑伶）1080108