麻醉醫師手術前飲酒 北榮：考績會議處

（中央社記者黃旭昇、陳偉婷台北8日電）台北榮民總醫院麻醉醫師鄒樂起，借調新北市立聯合醫院期間，因值班待命時用餐飲酒無法替病患麻醉，新北聯醫緊急調度別的醫師麻醉。北榮說，將提考績會議處。

新北市立聯合醫院副院長王祖琪今天接受中央社訪問表示，原擔任新北市立聯醫麻醉科主任的鄒樂起，是民國105年起由台北榮民總醫院借調至新北聯醫，支援擔任麻醉科主任，去年11月30日借調期滿返回北榮。

蘋果日報今天報導，鄒樂起去年10月在醫院值班時外出喝酒，醫院要為病患手術時，苦尋不著鄒樂起急忙致電聯繫，鄒樂起當晚遲至10時才滿臉通紅返回醫院，因不勝酒力，搖晃走進更衣室後開始嘔吐。

王祖琪澄清表示，鄒樂起在案發當天不是常規班，而是下午5時至翌日上午8時的值班待命麻醉醫師。當天手術房排三床常規手術，在鄒樂起負責支援前，已經有兩床手術進行，鄒樂起在當晚9時負責第三台刀。

王祖琪表示，值班麻醉醫師的職責就是值班期間待命（On call），有刀才會上線。10月4日鄒樂起在晚餐吃飯時有飲酒，當他回到醫院要替病患麻醉時，主刀的神經外科醫師發現鄒樂起全身酒氣走路不穩，無法在3個小時的手術過程，專注精神執行麻醉專業。

神經外科醫師緊急啟動機制，通報值班主管副院長，並請求另外的麻醉醫師支援替換鄒樂起，王祖琪說，第三台手術是脊髓損傷的病患，當晚10時40分至翌日凌晨1時40分，一共手術3小時。

她說，在手術房有主刀醫師、麻醉醫師、麻醉護理師、刷手護理師、流動護理師團隊完成手術，並未讓鄒樂起為病患執行麻醉，也未造成病患的傷害，術後病患與家屬並未抱怨。

王祖琪說，醫院根據異常事件通報記錄，由考績會啟動調查，約詢相關人及當事人陳述，並在11月中旬做成考績會調查報告與懲處建議。

不過，鄒樂起並非新北市立聯醫專職人員，新北聯醫無權懲處，已將建議案與調查報告，移交給台北榮民總醫院。院方說，尊重台北榮總的人事懲處。

王祖琪說，這是新北聯醫第一次發生此類事件，除相當遺憾，也足以作為醫療院所的警惕。她說，第三台常規刀已是下班後的時間，鄒樂起晚上去吃飯是合理的事，但醫療人員基於專業執行任務，有責任與義務維護病患的權益與安全，應要有自律的警覺意識。

北榮聲明指出，有關鄒樂起違反規定一事，依相關規定，提考績委員會議處，並要求鄒樂起引以為戒，謹慎行事。（編輯：李錫璋）1080108