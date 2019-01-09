弱勢單媽打零工養家 社福團體募款送暖

一名單親媽媽為了照顧女兒小怡（右）和中風的母親，做臨時工扛起家計，5坪的小房間只有一張潮濕的床墊，要鋪上塑膠袋才能睡覺，小怡努力用功，盼用獎學金幫媽媽買一件外套。（肯愛協會提供）中央社記者張茗喧傳真 108年1月9日

（中央社記者張茗喧台北9日電）一名單親媽媽為了照顧女兒小怡和中風的母親，做臨時工扛起家計，5坪小房間內僅有一張潮濕的床墊，必須鋪上塑膠袋才能睡覺，小怡也努力用功，盼用獎學金幫媽媽買一件外套。

肯愛社會服務協會今天舉辦記者會，小怡的媽媽與會分享這些年的心路歷程。

肯愛協會秘書長蘇禾表示，台灣每10個孩子就有1個以上來自單親家庭，在肯愛服務的289戶弱勢家庭當中，單親家庭就占67.5%、隔代家庭13.9%，接受服務的家庭平均月收入約新台幣1萬6283元。

根據調查，接受肯愛服務的弱勢家庭中，多達66.9%沒有經濟能力帶孩子每個月出遊一次，42.3%家長每月收入僅能應付1天2餐，讓孩子面臨吃不飽的問題，另因家長陪伴孩童時間少，也衍生出子關係緊張、衝突等家庭問題。

新年佳節即將到來，一頓團圓餐對於許多經濟弱勢而言是難得的一餐，然而，肯愛協會今年年節團圓餐會募款卻面臨困難，至今僅募到14.4%，盼號召社會大眾發揮愛心，讓單親貧童有頓溫飽的年夜飯，讓他們知道在這個社會裡，大眾的愛心關懷使得他們不孤單。（編輯：陳清芳）。1080109