兩次檢查發現肝出血 醫：肝不會痛易被忽略

新竹一名女子日前車禍，送醫後經兩次超音波檢查才發現右側肝臟撕裂出血，醫生指出，因肝臟沒有神經，疼痛也不會有感覺，常被忽略，民眾若是腹部受到大力撞擊，建議就醫時仍需清楚告知醫師。（中國醫藥大學新竹附設醫院提供）中央社記者魯鋼駿傳真 108年1月10日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣10日電）新竹一名女子日前車禍，送醫後經兩次超音波檢查才發現右側肝臟撕裂出血，醫生指出，因肝臟沒有神經，易被忽略，提醒民眾若腹部受撞擊，須特別注意。

一名女子日前開車不慎自撞電線杆，腹部撞到方向盤，但送醫後只喊膝蓋痛，院方第一次照腹部超音波時，未發現異狀，為求謹慎，在檢查及治療膝蓋後，決定再照一次腹部超音波，發現右側肝臟有不正常腫脹，緊急以「經動脈栓塞術」止血保命。

中國醫藥大學新竹附設醫院影像醫學科主任阮春榮今天表示，因肝臟沒有神經，疼痛也不會有感覺，常被忽略，等到發現病灶時往往已很嚴重，民眾若是腹部受到大力撞擊，即使沒有嚴重外傷，建議就醫時仍需清楚告知醫師，以免造成更嚴重後果。

中醫大新竹附醫影像醫學科主治醫師謝汲峰表示，經電腦斷層、血管攝影，確定患者有肝臟撕裂傷、內出血現象，若出血量多到擠破肝臟、漫至腹腔，可能引發休克。

謝汲峰指出，患者肝臟血腫最大徑達10公分，出血量約400cc，所幸並未撐破肝臟表面，緊急實施「經動脈栓塞術」，不用開刀止血，而是從患者鼠蹊部穿入一根管子直達出血部位，打入栓塞物質止血，傷口僅0.2公分，術後恢復快，第5天即出院。

中醫大新竹附醫指出，「經動脈栓塞術」適用於內出血，因為傷口小，術後恢復快，大大縮短住院時間。（編輯：方沛清）1080110