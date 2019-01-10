登革熱境外移入2例 高市府急防疫

（中央社記者程啟峰高雄10日電）高雄市今年首次出現2例境外移入登革熱確診個案，其中一例發病後曾在住處、夜市、小吃店、工作地點等處趴趴走，高市府防疫團隊緊急展開相關防疫作為，防範疫情擴大。

高市衛生局今天指出，今年首例境外移入登革熱確診個案為50多歲男子，居住於前鎮區興邦里，去年12月10日至1月9日赴泰國經商，1月4日於泰國出現發燒、肌肉痠痛、後眼窩痛等疑似登革熱症狀至當地服用成藥，昨天入境桃園國際機場發燒接受機場發燒篩檢站抽血檢查，隨後搭車返回高雄住家，因身體不適就醫，昨晚經疾病管制署判定為確診個案。

第2名確診個案為20多歲男子，居住高市苓雅區林華里，去年12月23至30日期間至馬爾地夫自助旅行，入境高雄國際機場時無不適，1月4日出現發燒、肌肉痠痛等症狀，1月5日及7日分別至2家醫療院所就診，診斷為流感及病毒感染，1月8日因皮膚出現紅疹再至醫院就醫，經抽血檢查登革熱快篩並通報疑似登革熱，今天經疾管署判定確診個案。

衛生單位疫調研判這2個案應是於國外遭病媒蚊叮咬而感染，已安排他們住院並進行防蚊隔離治療。

值得注意的是，第2例苓雅區個案病發期間停留社區多天且發病後曾前往苓雅區普天里工作地、前鎮區夜市及三民區小吃店等多處，高市府防疫團隊第一時間已對相關里段執行居住地孳生源檢查及噴霧罐噴藥作業，並對個案周邊400公尺範圍高風險場域及列管點進行孳生源巡檢，防杜疫情擴大。（編輯：陳俊碩）1080110