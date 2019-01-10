2018出生數大降 陸衛健委：近期將公布數據

（中央社記者林克倫北京10日電）針對「2018年中國出生人口大幅減少」說法，中國衛健委發言人宋樹立今天表示，去年全年人口數據近期正式發布，今後將促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接。

全球化智庫（CCG）特邀高級研究員、「人口與未來」網站聯合創始人黃文政去年12月預測，從各地出生人口年下降數據看，2018年出生人口可能跌破1500萬、甚至跌至1400萬左右水準。

對此，宋樹立今天下午在國家衛生健康委員會新聞發布會回應說，去年全年人口數據，近期將由相關部門正式發布，國家衛健委持續監測人口數據，今後將加強監測和研究。

針對2018年人口變化，與會的中國人民大學社會與人口學院、中國調查與數據中心副教授陶濤表示，出生人口規模受到育齡婦女規模的影響。2011年，中國15至49歲育齡婦女規模達到頂峰，之後呈下降狀態，相應的出生人口也進入下行通道。

他指出，2000年以來，每年出生人口大概在1500至1800萬人次之間。最近受到政策調整因素，還有龍年、羊年等生肖選擇影響，波動也在加大。此外，育齡婦女的年齡結構、結婚情況、婚育推遲，也是影響人口變化的重要因素。

陶濤表示，近3年來，平均初育（首次生育）年齡和平均生育二孩年齡，都往後推了一歲，這些因素也會對出生人口規模、生育水準產生影響。

他指出，隨著經濟社會發展，中國的生育模式和生育狀況確實發生新變化，需要進一步加強人口監測。城鎮化的推進、高等教育的普及、婚育的推遲，所有的因素都會對生育水準產生一些影響。

陶濤還表示，「90後」成為了生育主體，「他們的生育觀念、生育意願也出現一些新變化」，在今後一段時期內，進一步加強人口監測，掌握人口生育模式、生育規律是十分重要的。（編輯：張淑伶）1080110