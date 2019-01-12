台灣中藥房文化瀕絕跡 衛福部2月祭解方

搶救中藥房專題1（中央社記者張茗喧台北12日電）一條法令不完備的藥事法，讓全台中藥房每年以300家速度消失，熱愛中藥的二代接班人不忍中藥文化、父執輩畢生心血就此走入歷史，紛紛上街陳情，衛福部承諾將於2月祭出解方。

去年11月6日，全台1000多名中藥房業者集結衛福部大門抗議，要求政府重視中藥業者面臨的困境，情緒激動一度與警方發生推擠，引發各界關注。

頭綁「救中藥」抗議布條、在抗爭隊伍第一線帶頭高喊口號的女子，正是中藥房媳婦、現任台灣中藥從業青年權益促進會理事長古承蒲。

出身苗栗客家人的古承蒲，小時候經常和媽媽上中藥房，她回憶，那是一間兩層樓的老房子，周圍全是綠油油的稻田和芋頭田，每次經過中藥房，總會見到學徒們忙著洗藥材、炒藥材。

中藥房裡沒有刺鼻的消毒藥水味，只有濃濃的中藥材香氣，白髮蒼蒼的老中醫師坐在木製板凳上替病人把脈、看病，老中醫的兒子就在旁幫忙抓藥，加上每次到中藥房都有甜甜的山楂餅可吃，讓看病變成令人期待的事。

在過去沒有健保的年代，看病是筆不小的開銷，因此老一輩相當重視養生，常煮中藥茶飲增強免疫力，讓自己不容易生病，到中藥房添購進補藥材的人總是絡繹不絕。

然而，開啟古承蒲和中藥之間緣分的關鍵，其實是伴隨她多年的經痛問題。護理師出身的古承蒲，從小飽受經痛所苦，經常痛到蹲在路邊吐、送急診打點滴，多年來尋求婦產科醫師協助都無法改善，只能靠止痛藥緩解，直到認識家裡開中藥房的先生，每月喝先生親手燉的四物，短短半年就擺脫止痛藥。

直到婚後生完第一胎，婆婆遵循古法替她坐月子，天天用酒水燉湯藥、用中藥擦澡，「月子坐完我整個人脫胎換骨」，不僅奶水足、精神好，冬天再也不會手腳冰冷、過敏也好了，這才發現中藥的奧妙，隔年便辭掉工作，全心投入中藥房工作。

外人總認為中藥房不過是單純的買賣藥材，直到實際做了，才發現完全不是這麼回事，古承蒲說，不僅要認識上百種中藥材，也要學炒藥、切藥等炮製技術，替客人煎藥、磨藥、曬藥全是功夫。

古承蒲的公公徐炳壬從小在迪化街當學徒、經營「忠春中藥房」超過40年，總是說中藥是善的行業，可以讓人恢復健康、預防疾病，時時對夫妻倆耳提面命，一定要「忠義而行，守德而作」。

根據現行藥事法第103條、傳統中藥業者落日條款規定，民國82年2月5日以前凡是合法經營中藥房的業者，都可繼續中藥材販賣業務，並指出在「中藥師」尚未設立前，中藥商必須修習一定中藥課程，並且經過國家考試及格，才能從事中藥材買賣、調配固有成方、調劑中醫師處方藥品等工作。

為了繼承公公打拚一輩子的中藥房，古承蒲上遍各種中藥課程，卻等不到藥事法規定的國家考試，遲遲無法取得中藥商執照，這也是多數中藥房第二代共同面臨的生存難題。

當握有中藥商執照的父執輩辭世，經營數十年的中藥行招牌就必須拆下、被迫關門，台灣的傳統中藥房也從82年的1萬5000家銳減至8000多家，並以每年關300家的速度消失當中，有照中藥業者年齡高達65至80歲。

不讓中藥房消失 衛福部承諾2月祭解方

為了釐清「藥事法」第103條規定的中藥從業人員身分，衛福部長陳時中去年11月也承諾，將於3個月內找第三方團體開會，把吵了20年的法律爭議講清楚、說明白。

陳時中坦言，中藥師制度是可長可久的國家制度，將考慮研擬相關教、考、用政策，並討論目前藥師僅修習16個中藥學分，是否足以執行中藥業務，盼建立完善中藥管理制度，讓中藥產業回到正軌。

中醫藥司科長陳聘琪受訪時表示，去年12月26日已召開第一次專家諮詢會議，邀請中藥商、法律相關專家與會，專家認為中藥商存在有其必要性，如今中藥商老化、凋零嚴重，已成迫在眉睫的社會問題。

陳聘琪說，未來法令不論如何解讀，衛福部都得讓中藥商有持續存在的法令基礎，同時思考人員新生及產業未來方向，目前已擬定多個可能方案，但最後仍將由陳時中拍板，最晚2月初對外公布。（編輯：陳清芳）1080112