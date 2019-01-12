陸船載10公斤豬肉越界 澎湖海巡查扣押返

中國大陸「永興8號」搬運船12日越界，經澎湖海巡隊多次鳴笛要求停車拒絕受檢，海巡強勢登檢，意外在船上發現有近10公斤的豬肉。（澎湖海巡提供）

（中央社澎湖縣12日電）澎湖海巡隊今天在澎湖七美西南海域查獲一艘中國大陸「永興8號」搬運船越界，發現船上有約10公斤的豬肉，正押返途中，並通報防檢局澎湖檢疫站與家畜防治所處理。

澎湖海巡隊表示，海巡10038巡防艇是在今天上9時15分在執行護永專案勤務時，在澎湖七美西南海域23浬處發現中國大陸「永興8號」搬運船越界，經多次鳴笛要求停車拒絕受檢，海巡強勢登檢，意外在船上發現有近10公斤的豬肉，引發重視，包括張姓船老大在內的6名漁工，由海巡人船一併押返途中。

澎湖海巡隊繼10日查扣越界「湘漢壽輔0510」號搬運船之後，今天再查扣 「永興8號」搬運船，研判是在海上接駁陸船所捕撈的漁蟹等。

海巡單位對於查扣陸船發現有豬肉，已通報防檢局澎湖檢疫站與家畜防治所在陸船返抵馬公後進行處理，以防堵疫情。

澎湖縣目前尚未爆發非洲豬瘟疫情，災害應變中心是屬2級開設，一旦爆發非洲豬瘟疫情，應變中心將提升至一級開設，各單位進駐澎湖縣消防局災害應變中心。（編輯：李亨山）1080112