詐騙集團冒用知名購物網 1200人受害

（中央社記者劉建邦台北12日電）刑事局今天表示，經統計，詐騙集團去年最愛冒用購物網站前3名依次為瘋狂賣客、讀冊生活、DEVILCASE，詐騙件數分別為526件、374件、300件，受害人共1200人。

刑事局發布新聞稿表示，詐騙集團常針對購物網站的資訊安全防護不足系統漏洞，入侵竊取客戶訂單資料，再冒充購物網工作人員，以操作錯誤導致訂單變成分期付款為由，詐騙消費者，這屬於「解除分期設定」詐騙手法。

刑事局說，經165反詐騙專線統計，詐騙集團去年最愛冒用的購物網站前3名依次為瘋狂賣客、讀冊生活、DEVILCASE 。

刑事局分析，因詐騙集團掌握消費者曾在網站內消費的購物明細、訂購日期、付款、取貨等資料，民眾才會毫無防備的誤信歹徒就是網拍公司客服人員，進而遭詐騙。

刑事局表示，詐騙集團會先假冒客服人員，再以解除分期付款手法詐騙，還會以「因購物網站作業疏失，若成功解除設定後，將發送新台幣200元購物抵用金」等好康話術，誘發民眾貪小便宜心態，進行詐騙。

刑事局呼籲民眾網購時慎選優良賣家，不要再使用被詐騙集團掌握消費者個資的購物網，且165官網也有定期公布高風險網購賣場資訊，並建議加入「165反詐騙宣導」臉書（Facebook）粉絲專頁，有疑問可打165反詐騙專線諮詢。（編輯：方沛清）1080112