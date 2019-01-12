江蘇百餘嬰兒接種過期疫苗 傳爆發抗爭

江蘇省淮安市金湖縣近一個月有145名嬰幼兒在一家衛生院接種過期小兒麻痺疫苗。許多受害家長在網上控訴孩子出現高燒、紅疹等不良反應。（翻攝自微博）中央社 108年1月12日

（中央社台北12日電）綜合中國媒體報導，江蘇省淮安市金湖縣近一個月有145名嬰幼兒在一家衛生院接種過期小兒麻痺疫苗，多人出現不良反應。當地疾控中心多名主管已被免職，涉事衛生院多名人員則被立案調查。

中國大型疫苗公司長生生物去年7月被曝出狂犬病疫苗造假醜聞，25萬名兒童接種問題疫苗。事發不到半年，再度出現問題疫苗，引發中國網民憤怒。社群網站推特（Twitter）昨晚更開始流傳江蘇受害家長上街抗爭，遭大批武裝警力鎮壓的影片。

小兒麻痺疫苗在中國大陸稱脊髓灰質炎疫苗。北京青年報等陸媒報導，脊灰疫苗是二價減毒活疫苗（OPV），俗稱「小糖丸」，是中國免費提供的一類疫苗，由疾控中心負責配送及回收。

這批過期疫苗的批號為201612158，有效期至2018年12月11日，不過，直到這批疫苗有效期滿後近一個月，仍有嬰幼兒在服用該批次疫苗。

報導並引述一名受害母親表示，她的孩子接種過期疫苗後，「發熱發到39度多，持續了半個月，咳嗽、感冒，還有輕微的嘔吐」，還有家長稱小孩出現紅疹、高燒等現象。

中國官媒環球時報則報導，經調查，金湖過期疫苗問題最早可以追溯到2010年，顯示受影響兒童人數遠大於官方宣稱的145人。更有網民在網上控訴，衛生部門把過期6年的疫苗給嬰兒接種，施打範圍涵蓋全市2.1萬名14歲以下兒童。

金湖縣官方11日回應稱，目前已對金湖縣副縣長高昌萍政務立案，並對縣衛生部門和發現問題的黎城衛生院等17名負責人分別予以立案調查、開除黨籍和公職等處分。

從昨晚開始，推特上開始流傳當地受害家長上街示威遊行，卻遭武裝警力鎮壓的影片。有網民表示，當局從淮安、南京、盱眙、洪澤、還有上海調來的特警鎮壓，金湖更已對網路進行封鎖，民眾無法透過各大網路平台發布訊息。（編輯：繆宗翰/張淑伶）1080112