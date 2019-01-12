江蘇再現非洲豬瘟 撲殺近6萬9千頭生豬

（中央社記者林克倫北京12日電）中國農業農村部官網今天傍晚發布消息稱，江蘇省泗陽縣一家公司下轄兩個養殖場發生非洲豬瘟疫情，合計存欄生豬6萬8千多頭將全面撲殺。

泗陽縣位於江蘇省洪澤湖北面，位處淮安市與宿遷市交界。依據大陸非洲豬瘟防疫標準，受感染豬場豬隻全面撲殺，此為繼2日黑龍江省綏化市明水縣一間養殖場撲殺7萬3000頭生豬後，第2起破兩萬頭豬隻個案，損失慘重。

農業農村部稱，12日接到中國動物疫病預防控制中心報告，經江蘇省動物疫病預防控制中心確診，江蘇省泗陽縣一公司下轄的兩個養殖場發生非洲豬瘟疫情。截至目前，上述兩場合計存欄生豬6萬8969頭、發病2452頭、死亡1369頭。

疫情發生後，當地已按照要求啟動應急回應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。同時，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。

江蘇此前非洲豬瘟個案發生在去年9月3日，無錫市宜興市一處養殖戶確診發生非洲豬瘟疫情，該養殖戶存欄生豬97頭，發病12頭，死亡9頭。（編輯：張淑伶）1080112