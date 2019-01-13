黃卡不見了 要查疫苗接種紀錄還有3方法

（中央社記者陳偉婷台北13日電）預防接種紀錄可提醒家長孩子施打疫苗的狀況，也常是申請出國留學需要的證明。疾管署說，除「黃卡」外，合約醫療院所、健保署健康存摺和衛生所都可查詢。

「我小孩的預防接種紀錄不見了，要怎麼知道他還要打幾支預防針？」「我要出國留學，學校要我繳交小時候的預防接種紀錄，但是已經不見了！」類似的狀況屢見不鮮，有些民眾也因此感到不知所措。

疾管署副署長羅一鈞表示，寶寶出生後，家長會領到一本兒童健康手冊，其中「預防接種時程及紀錄表」（俗稱黃卡）用來記錄幼兒出生到國小入學以前所接種過的預防針，為個人健康的基本資料與後續疫苗劑次的接種依據。

當孩子未來出國留學、國內外就業必須提供免疫證明時，預防接種紀錄就是重要的證明資料，因此家長在小朋友成年前應妥善保存。

羅一鈞說，如果「黃卡」遺失，民眾或醫療機構也可透過合約醫療院所，連結「全國性預防接種資訊管理系統」的預防接種查詢子系統，開放給所有醫療院所建立連線查詢機制，查詢核對民眾的過去接種紀錄。

中央健康保險署建置的「健康存摺」也介接預防接種紀錄，民眾可以健保IC卡登入健康存摺系統查詢或可持身份證明文件及健保卡，就近到所在地衛生所（台北市為健康服務中心）申請預防接種證明，由衛生單位透過系統查詢提供。

不過，羅一鈞說，雖然目前有以上查詢管道供民眾利用，但全國性預防接種系統於民國92年建立，建檔的接種資料雖有回溯，但因資訊化推動時程差異，系統中民國85年後出生的民眾接種資料保存較為完整。（編輯：管中維）1080113