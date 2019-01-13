江蘇過期疫苗風暴 縣官被圍毆民眾遭拘留

（中央社台北13日電）江蘇省淮安市金湖縣最近驚傳疫苗過期事件，至少百餘嬰幼童受害，官方事後更證實出事疫苗不只一種。中共金湖縣縣委書記張志勇遭憤怒家長圍毆，警方則在抗議現場拘捕3名「造謠」民眾。

綜合陸媒報導，金湖縣近一個月來有145名嬰幼兒在一家衛生院接種過期小兒麻痺疫苗，多人出現不良反應。

中國大陸去年才發生波及25萬名兒童的長春長生疫苗造假醜聞，不到半年又爆發疫苗問題，引發民憤。

另據香港01今天報導，官方事後更證實，除了在中國大陸稱為脊髓灰質炎疫苗的小兒麻痺疫苗已經過期，其他例如B肝疫苗、卡介苗等都有過期問題，甚至鄰縣寶應縣也被揭發有過期疫苗。

金湖縣傳出過期疫苗後，11日晚間開始，推特（Twitter）流傳受害家長上街示威遊行卻遭武裝警力鎮壓的影片。

有網民表示，當局從淮安、南京、盱眙、洪澤以及上海調來特警鎮壓。金湖官方更封鎖網路，阻止當地民眾上傳消息。

此外，報導說，11日上午，大批家長聚集金湖縣政府要求解釋，張志勇雖出面說明，卻因大耍官腔遭家長圍毆，經警察「營救」才脫險。

警方隔天通報說，當天有3名在場男子並非疫苗受害兒童家長，而是特意到場「煽動滋事造謠惑眾」，被分別處以刑事拘留和治安拘留。

金湖縣官方則表示，已對金湖縣副縣長高昌萍政務立案，並對縣衛生部門和出問題的黎城衛生院等17名負責人分別予以立案調查、開除黨籍和公職等處分。

對於再次發生問題疫苗事件，有大陸網民在維特發文說，「忍無可忍，無須再忍。一次次被傷害、一次次被欺騙、一次次被鎮壓...」（編輯：周慧盈/馮昭）1080113