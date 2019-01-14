江蘇過期疫苗有黑紀錄 受害兒童增加中

江蘇金湖縣過期疫苗事件延燒，網路上各種質疑聲浪四起，有人指出實際人數達2萬人。陸媒也側面證實，實際受影響的遠超過145人。圖為受害家長在網上控訴孩子出現高燒、紅疹等不良反應。（翻攝自微博）

（中央社記者陳家倫上海14日電）江蘇金湖縣過期疫苗事件延燒，實際受影響的孩童遠超百名。有家長踢爆，自己6歲的孩子在出生時打的前3針疫苗都是過期的；還有接種點過去就曾因疫苗管理不到位多次遭整改。

金湖縣近一個月來有145名嬰幼兒在一家衛生院接種過期小兒麻痺疫苗，多人出現不良反應。由於中國去年才發生波及25萬名兒童的長春長生疫苗造假醜聞，不到半年又爆發疫苗問題，引發抗議並遭鎮壓。

儘管目前消息指受影響人數為145人，但由於調查進度緩慢，網路上各種質疑聲浪四起，有人指出實際人數達到2萬人、金湖14歲以下的孩子接種的都是過期疫苗。陸媒也從側面證實，實際受影響的遠超過145人。

中國新聞週刊指出，江蘇省金湖縣過期小兒麻痺疫苗事件曝光後，引發當地家長紛紛自查。1月12日晚間7時，儘管是週六晚，金湖縣黎城防保所仍有工作人員負責接待。一名家長表示，他在停留的5小時內，前來登記釐清的人從未停過。

過程中也有家長發現，電腦上顯示的疫苗批號和手工登記的接種本不一樣。對此，金湖縣衛計委人員表示，如果接種本和電腦紀錄不一致，還是以接種本為主，「但也不排除手工填寫失誤的情況。」

該人員透露，疫苗管理出現問題並非首次。縣疾控中心2018年對接種單位的疫苗更新進行了多次檢查，曾多次通報黎城鎮衛生院存在疫苗更新不及時、接種批號、單位與實際不一致的問題，並責令整改。

該人員表示，黎城鎮衛生院之所以出現管理混亂的情況，很重要的原因就是人手不夠。按規定一個接種點每天接種人次不超過200，但黎城鎮衛生院5、6個接種工作人員每天要服務400多人次，還要兼任疫苗管理。

另據紅星新聞報導，有多名金湖縣家長反映，自己孩子接種的過期疫苗不只小兒麻痺疫苗一種，還包括百白破、卡介、B肝4類疫苗共5個批次。一名楊姓家長表示，她的孩子已經6歲了，才發現孩子出生時打的前3針疫苗都是過期的。

仇姓民眾表示，當地的孩子都在金湖防保所接種疫苗。光服用201612158批次的過期小兒麻痺疫苗的兒童就有100多個，目前當地家長組織的過期疫苗群有500多人。諸多證據顯示，受影響兒童絕非僅145人。（編輯：周慧盈）1080114