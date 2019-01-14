長期背重物易脊椎側彎 醫師：會影響胸部均勻

（中央社記者郝雪卿台中14日電）長期背重物或姿勢不良容易造成脊椎側彎，開業中醫師蔡惠君今天表示，脊椎側彎不可輕忽，有女子因而出現兩邊乳房大小不一、肩膀一高一低，提醒從小就要注意姿勢。

蔡惠君指出，一名24歲、長相甜美的女性患者前來看診，不是為了豐胸，而是因為兩邊乳房相差1.5個罩杯，大小不一，不只外觀明顯差異，也很難買到合適的內衣。

蔡惠君仔細觀察後表示，患者不僅彎腰駝背，而且肩膀一高一低，前來看診時還背著重達18公斤的背包，經詢問得知，患者因為要準備研究所考試，經常熬夜、壓力大，並且長時間彎腰駝背伏案準備考試，判斷患者有脊椎側彎問題。

蔡惠君指出，姿勢不良並不等於脊椎側彎，在醫學上必須經過X光測量側彎角度超過10～15度以上，才會被真正確診為脊椎側彎，如果只是微彎，通常屬於姿勢不良，不會被歸類為脊椎側彎。

蔡惠君說，脊椎側彎會導致雙側乳房發育不均勻，由於患者不想以手術解決大小胸的問題，因而選擇中醫治療，除了以中藥調理及針灸治療外，也請患者平時可以多做簡單伸展運動，例如雙手交握緊壓、雙手交握高舉儘量往上延伸及同時雙腳墊高等動作。

蔡惠君也提醒平時要注意姿勢的正確及不要長期背重物，背包過重將引起脊椎後凸、側凸、前傾或扭曲，同時肌肉可能因極度緊張而疲勞，脖子、肩膀和背部容易受到傷害，尤其已有脊椎側彎或彎腰駝背的人，更要注意減輕身體的負重，如果書包重量超過背包者體重的10%～15%，對身體的損害將成倍增加，建議要將背包重量控制在背包者體重的10%以下。（編輯：吳佳穎）1080114