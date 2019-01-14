衛福部人事微調 蘇麗瓊接政務次長

（中央社記者陳偉婷、顧荃台北14日電）新內閣上路，衛福部人事跟著微調。前衛福部次長呂寶靜階段性任務完成，新任政務次長由前勞動部次長蘇麗瓊接任。她有社會學專長，將督導社會安全網、社工司等業務。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）說，行政院長蘇貞昌已核定由蘇麗瓊接任衛福部次長。黨政人士表示，蘇麗瓊過去行政效率受到各界肯定，對社福政策也有很深的涉獵，蘇貞昌盼蘇麗瓊擔任衛福部政次能發揮執行力、帶動行政效率。

衛生福利部公關室主任王哲超今天受訪時表示，呂寶靜過去協助衛福部佈建長照服務政策、社會安全網等業務，任職2年來階段性任務已經完成，加上借調期滿，將回政治大學繼續教學工作。

新次長蘇麗瓊畢業於政大民族社會學系、東海大學社會學研究所碩士及東海大學社工研究所博士。行政歷練豐富，曾任內政部社會司司長、高雄市民政局局長、高雄市社會局局長、高雄市政府副秘書長、台北市政府秘書長、勞動部政務次長，也被稱為是2017世界大學運動會幕後功臣。

王哲超表示，蘇麗瓊將接任呂寶靜過去督導的業務，包含社會安全網、社會及家庭署、社工司、保護司、心理及口腔健康司等業務。目前長照業務是次長薛瑞元主責，但蘇麗瓊也會協助。

蘇麗瓊有豐富的社會學專業，王哲超說，除專業外，蘇麗瓊行政經驗豐富，對衛福部業務可以很快上手，今天也已正式上工。（編輯：陳清芳）1080114