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非洲豬瘟橫行中俄 蒙古也告淪陷

最新更新：2019/01/15 14:23

（中央社台北15日電）中國非洲豬瘟疫情擴大，截至目前已有24個省區出現疫情；俄國也同樣也是非洲豬瘟疫區。夾在兩國之間的蒙古國昨天通報，境內4省出現非洲豬瘟疫情，僅鄂爾渾省就有250頭豬死於非洲豬瘟。

中國官媒新華社14日報導援引蒙古國中央獸醫實驗室公告稱，在蒙古發生非洲豬瘟的4個省為布爾幹省、鄂爾渾省、中戈壁省和中央省。

公告指出，蒙古國有關部門已向4省下達緊急指令，要求採取一切必要措施控制疫情蔓延。已採取的應急措施包括：劃定疫情封鎖區，禁止所有生豬及相關產品流出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區等。

這份公告並未提及非洲豬瘟傳入蒙古的途徑。然而，蒙古相鄰的俄羅斯與中國，均為非洲豬瘟疫區；這次出現疫情的布爾幹省、鄂爾渾省、中央省較鄰近俄國，中戈壁省則較鄰近中國。

中國大陸自去年8月爆發非洲豬瘟以來，已有24個省、市和自治區發生疫情。目前只有河北省、山東省、海南省、西藏自治區、新疆維吾爾自治區、廣西壯族自治區、寧夏回族自治區尚未出現非洲豬瘟疫情。

就在蒙古宣布公告4省傳出非洲豬瘟的同一天，中國農業農村部也在官網公告，經評估驗收合格，北京市通州區非洲豬瘟疫區解除封鎖。（編輯：繆宗翰/楊昇儒）1080115

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