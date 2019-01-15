造謠登革熱疫情 高市府追查究責

（中央社記者程啟峰高雄15日電）高雄市政府衛生局今天接獲投訴指有人在批踢踢論壇（PTT）貼文「楠梓發現登革熱疫情」，已涉嫌違反傳染病防治法，明天將函請警方追查留言者，並依情節輕重開罰。

傳染病防治法規定，散布有關傳染病流行疫情謠言或傳播不實流行疫情消息，足以生損害於公眾或他人者，科新台幣50萬元以下罰金；社會秩序維護法規定，散布謠言足以影響公共安寧者，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

高市府衛生局疾病管制處長潘炤穎受訪表示，明天將函送內政部警政署刑事警察局查辦，請警方協助追查貼文者動機及用意，並視涉案情節輕重依違反傳染病防治法開罰。

潘炤穎說，衛生局確實接獲今年新增本土登革熱疑似病例，個案為10多歲少女，住鼓山區，就讀楠梓的學校，無特殊病史，衛生單位疫調這名個案活動地以住家及學校為主，未上補習班，但目前僅是疑似個案。

衛生局說，這名疑似個案過去未曾罹患登革熱，9日開始有頭痛、眼窩痛等症狀、無發燒，13日因下肢紅疹，隔天到醫院就醫並住院，經抽血登革熱快篩檢驗陽性，通報疑似登革熱，但今天經衛生福利部疾病管制署實驗室發布結果為陰性個案，21日將再採檢。

台灣主要傳播登革熱的病媒蚊為埃及斑蚊（Aedes aegypti）及白線斑蚊（Aedes albopictus），登革熱潛伏期約3到8天（最長可達14天）。典型登革熱症狀是會有突發性高燒（≧攝氏38度），頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等現象。（編輯：李明宗）1080115