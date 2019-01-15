帛琉籍旅客攜豬肉入境 遭罰一萬元

（中央社記者吳睿騏桃園機場15日電）一名帛琉籍女性旅客今晚自美國入境桃園機場時，因攜帶16.5公斤豬肉，被依違反動物傳染病防治條例規定裁罰新台幣一萬元。旅客表示，從美國買豬肉是要帶回帛琉給家人享用。

財政部關務署台北關表示，今晚9時30分許，一名搭乘聯合航空班機，自美國入境的帛琉籍旅客，未提書面或口頭申報，直接由綠線（免申報）檯通關，海關人員依據X光注檢單予以攔查，並在行李內查獲豬肉16.5公斤，立即依違反動物傳染病防治條例規定，由行政院農委會動植物防疫檢疫局新竹分局裁罰一萬元罰鍰。

台北關表示，這名20歲的帛琉籍女子日前到美國遊玩，入境台灣是預計在明天轉搭班機回帛琉，因為帛琉缺乏豬肉，所以特別從美國購買要帶回供家人享用，沒想到台灣不能帶豬肉入境，還因此遭防檢局裁罰，讓她相當懊惱。

海關人員指出，為防範疫情擴散，避免旅客受罰，除加強在機場各區域宣導，同時也在申報櫃檯前，利用廣播方式提醒旅客。民眾若不清楚自己所攜帶的物品是否屬於違規項目，可經由7號「應申報櫃檯」，詢問海關人員是否可以攜帶入境，以避免受罰。（編輯：林治平）1080115